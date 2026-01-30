HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue en VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Sigue en VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Sigue en VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Sigue en VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Represalias políticas y elecciones | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

El 'Monstruo' ocuparía la celda donde estaba Abimael Guzmán y sería compañero de Vladimiro Montesinos dentro de la Base Naval del Callao

Erick Luis Moreno, alias el 'Monstruo', enfrentará prisión preventiva de 36 meses por delitos graves en el CEREC, de la Base Naval, un penal de alta seguridad que alberga otros criminales de alta peligrosidad.

El 'Monstruo' será compañero de Vladimiro Montesinos dentro de la Base Naval del Callao: conoce su régimen carcelario
El 'Monstruo' será compañero de Vladimiro Montesinos dentro de la Base Naval del Callao: conoce su régimen carcelario | Foto: Kevinn García/La República.

Luego de ser trasladado a Lima desde Paraguay y de pasar todos los controles de ley, la Junta de Clasificación del INPE determinó que Erick Luis Moreno, alias el ‘Monstruo’, enfrente una prisión preventiva de 36 meses por presuntos delitos de alta gravedad en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC), un penal especial dentro de la Base Naval, que también ha albergado internos de alto perfil como Abimael Guzmán y donde cumple condena actualmente Vladimiro Montesinos y otros procesados por terrorismo como Víctor Polay Campos, exlíder del MRTA.

Leonardo Caparros, exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), explicó para Latina que cuando comenzaron los anuncios sobre el posible ingreso del ‘Monstruo’, a la Marina de Guerra, entidad que opera en el recinto donde se encuentra el centro penitenciario, “no les hizo gracia” y que podrían haber tenido una fuerte presión para aceptar la medida.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES 2026: EL POLÉMICO HISTORIAL DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Asimismo, indicó que la prisión en la Base Naval siempre ha sido más rígida que el régimen penitenciario más duro del sistema carcelario normal. “De ahí que haya pedidos de habeas corpus, quejas, en fin, un montón de cosas de los internos de ese penal, porque el estándar es mucho más alto”, agregó.

PUEDES VER: Las primeras declaraciones del 'Monstruo' tras llegar extraditado al Perú: "Necesito que hagan valer mis derechos"

lr.pe

Así sería internado el ‘Monstruo’ en la Base Naval

Según Caparros, el ‘Monstruo’ podría ser ubicado en el espacio que antes albergó a Abimael Guzmán. El entorno constaría de un pequeño patio de alrededor de 6 o 7 metros cuadrados (m²) y dos habitaciones de 4 m² cada una. “Además, es gemelo de los que tiene Vladimiro Montesinos”, sostuvo.

En una se ubicaría la cama, mientras que en la otra se le permitiría tener algunos objetos personales, como tenía libros el excondenado por terrorismo; todo bajo en un estricto régimen de aislamiento.   

“El número de horas en el patio es menor, la visita está absolutamente restringida a familiares y hasta cierto grado de consanguineidad. Todas las visitas son por locutorio. No hay contacto físico, no puedes abrazar una persona, tener un contacto. Sí tiene un régimen más duro que el resto del sistema”, señaló.

Por otro lado, refirió que, a diferencia de otros penales como Challapalca, que es duro y aislado para los internos, no cuenta con una infraestructura tan segura, la Base Naval ofrece un entorno con “aislamiento total y control permanente”, requerido para internos cuya peligrosidad representa un reto para la seguridad.  

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Erick Moreno, alias el ‘Monstruo’, será recluido a la Base Naval del Callao: así fue su traslado

Erick Moreno, alias el ‘Monstruo’, será recluido a la Base Naval del Callao: así fue su traslado

LEER MÁS
Rapan a Erick Moreno, alias el 'Monstruo', previo a su traslado a la Base Naval del Callao

Rapan a Erick Moreno, alias el 'Monstruo', previo a su traslado a la Base Naval del Callao

LEER MÁS
Eric Moreno, el 'Monstruo', no muestra arrepentimiento y responde “Cristo vive” antes de ser llevado a la Base Naval del Callao

Eric Moreno, el 'Monstruo', no muestra arrepentimiento y responde “Cristo vive” antes de ser llevado a la Base Naval del Callao

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Municipalidad de Lima suspende obras en la Nueva Vía Rápida Javier Prado y evalúa nuevo plan de desvíos

Municipalidad de Lima suspende obras en la Nueva Vía Rápida Javier Prado y evalúa nuevo plan de desvíos

LEER MÁS
Minedu anuncia bonificación para 200 mil docentes del sector público desde marzo

Minedu anuncia bonificación para 200 mil docentes del sector público desde marzo

LEER MÁS
Madre denuncia a su propia hija por robarle S/200.000 de su jubilación: "Sacaba día a día S/3.000"

Madre denuncia a su propia hija por robarle S/200.000 de su jubilación: "Sacaba día a día S/3.000"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cuándo y a qué hora son las Elecciones Generales Perú 2026

China impulsa el mercado mundial del litio y renueva las expectativas para un país de América Latina

Año Nuevo Chino 2026: descubre cuándo comienza el Año del Caballo y su significado

Sociedad

Alumnos de Bellas Artes rechazan comisión puesta por Minedu y denuncian que todos los procesos académicos están paralizados

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 29 de enero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Erick Moreno, alias el ‘Monstruo’, será recluido a la Base Naval del Callao: así fue su traslado

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cuándo y a qué hora son las Elecciones Generales Perú 2026

PJ ordena levantar secreto bancario de José Luna Gálvez por nexos con red de Luis Castañeda Lossio

Contraloría de Colombia reporta que la compra de 17 cazas suecos Gripen fue la mejor elección

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025