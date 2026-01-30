El 'Monstruo' será compañero de Vladimiro Montesinos dentro de la Base Naval del Callao: conoce su régimen carcelario | Foto: Kevinn García/La República.

El 'Monstruo' será compañero de Vladimiro Montesinos dentro de la Base Naval del Callao: conoce su régimen carcelario | Foto: Kevinn García/La República.

Luego de ser trasladado a Lima desde Paraguay y de pasar todos los controles de ley, la Junta de Clasificación del INPE determinó que Erick Luis Moreno, alias el ‘Monstruo’, enfrente una prisión preventiva de 36 meses por presuntos delitos de alta gravedad en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC), un penal especial dentro de la Base Naval, que también ha albergado internos de alto perfil como Abimael Guzmán y donde cumple condena actualmente Vladimiro Montesinos y otros procesados por terrorismo como Víctor Polay Campos, exlíder del MRTA.

Leonardo Caparros, exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), explicó para Latina que cuando comenzaron los anuncios sobre el posible ingreso del ‘Monstruo’, a la Marina de Guerra, entidad que opera en el recinto donde se encuentra el centro penitenciario, “no les hizo gracia” y que podrían haber tenido una fuerte presión para aceptar la medida.

Asimismo, indicó que la prisión en la Base Naval siempre ha sido más rígida que el régimen penitenciario más duro del sistema carcelario normal. “De ahí que haya pedidos de habeas corpus, quejas, en fin, un montón de cosas de los internos de ese penal, porque el estándar es mucho más alto”, agregó.

Así sería internado el ‘Monstruo’ en la Base Naval

Según Caparros, el ‘Monstruo’ podría ser ubicado en el espacio que antes albergó a Abimael Guzmán. El entorno constaría de un pequeño patio de alrededor de 6 o 7 metros cuadrados (m²) y dos habitaciones de 4 m² cada una. “Además, es gemelo de los que tiene Vladimiro Montesinos”, sostuvo.

En una se ubicaría la cama, mientras que en la otra se le permitiría tener algunos objetos personales, como tenía libros el excondenado por terrorismo; todo bajo en un estricto régimen de aislamiento.

“El número de horas en el patio es menor, la visita está absolutamente restringida a familiares y hasta cierto grado de consanguineidad. Todas las visitas son por locutorio. No hay contacto físico, no puedes abrazar una persona, tener un contacto. Sí tiene un régimen más duro que el resto del sistema”, señaló.

Por otro lado, refirió que, a diferencia de otros penales como Challapalca, que es duro y aislado para los internos, no cuenta con una infraestructura tan segura, la Base Naval ofrece un entorno con “aislamiento total y control permanente”, requerido para internos cuya peligrosidad representa un reto para la seguridad.

