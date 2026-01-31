HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Caen sicarios que utilizaban drones para vigilar a transportistas: habrían seguido órdenes del 'Monstruo', según PNP

Las autoridades consideran que los remanentes de Los Injertos del Cono Norte buscan reorganizar su banda criminal tras la captura de Erick Moreno.

Los detenidos habrían obedecido órdenes directas de alias el 'Monstruo' cuando lideraba a los Injertos el Cono Norte.
Los detenidos habrían obedecido órdenes directas de alias el 'Monstruo' cuando lideraba a los Injertos el Cono Norte.

Dos presuntos sicarios, identificados como Enrique Antonio Cacique (22) y Alexander Morante Montesinos, fueron detenidos por la Brigada Especial de Lima Norte en el distrito de Carabayllo, tras ser acusados de extorsionar a choferes del sector. Entre los intervenidos figura Antonio Cacique, alias 'Tuquito', quien sería el lugarteniente de Jeffrey Hidalgo Infante, alias 'Cachete', presunto cabecilla actual de los remanentes de la banda criminal Los Injertos del Cono Norte, anteriormente liderada por Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo'.

De acuerdo con el coronel PNP Roger Cano, ambos detenidos usaban tecnología como drones para vigilar a sus víctimas y obedecían las órdenes directas de Moreno Hernández y Jhon Jairo Arancibia, alias 'JJ', quienes actualmente se encuentran recluidos. Sin embargo, en un intento por recuperar la hegemonía de las extorsiones, los presuntos sicarios coordinaban sus delitos con alias 'Cachete'.

Remanentes de los Injertos del Cono Norte intentarían reaorganizarse

A pesar de que los cabecillas de Los Injertos del Cono Norte ya han sido detenidos, la Policía Nacional del Perú considera que aún existen remanentes que intentan reorganizar la banda criminal. Por ello, durante un reciente operativo, se detuvo a dos presuntos miembros de esa banda, quienes tenían en su poder un dron, drogas y armas con las que amenazaban y vigilaban a sus víctimas.

"Con este mismo dron, los detenidos lo utilizaban para hacer vigilancia y reglaje a las víctimas, tanto en extorsiones como en sicariato", sostuvo el coronel Cano para Latina.

Respecto a los motivos por los cuales la banda criminal intenta reorganizarse, el jefe de la Brigada explicó que hay enfrentamientos internos en Los Injertos del Cono Norte. "Sabemos que alias 'Cachete' se encuentra requisitoriado por secuestro. Él también sería integrante de Los Injertos del Cono Norte, pero por una disputa de dinero con Erick Moreno Hernández, con quien tendría una rencilla", afirmó el coronel Cano.

Detenidos cumplían la función de gatilleros

El coronel Cano informó que los dos intervenidos cumplían un rol de soldados dentro de la organización criminal, lo que implica realizar funciones de gatilleros, sicarios y operarios de armas contra sus principales víctimas: transportistas y colectiveros.

Tras el operativo, se incautaron dinamita, armas de fuego, drogas y hasta un dron. Además, se obtuvieron celulares que contenían conversaciones sobre los ataques premeditados contra sus víctimas, así como agendas completas con información sobre los montos extorsivos que exigían a este sector. "Este mismo dron lo mencionan en las conversaciones de WhatsApp (...) incluso planean asesinar a una persona", finalizó la autoridad policial.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

