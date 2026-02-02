HOYSuscripcion LR Focus

Segundo Juzgado de Trabajo permanente Jornada Extraordinaria de Descarga el sábado 31 de marzo

La Corte Superior de Justicia de Sullana realizará una jornada extraordinaria de descarga este sábado 31 de enero, de 8:00 a 14:00, en su sede principal.

Los secretarios judiciales y asistentes participarán en esta jornada. Fuente: Difusión.
La Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Sullana autorizó al segundo juzgado de trabajo permanente de Sullana a cargo de la jueza Teresa Aurelia Nole Zapata junto con su personal auxiliar llevar a cabo el sábado 31 de enero de 8:00 de la mañana hasta las 02:00 de la tarde una jornada extraordinaria de descarga en las instalaciones del órgano jurisdiccional ubicado en la sede principal.

La finalidad de este tipo de jornada voluntaria, que se realiza en días y horas inhábiles es coadyuvar con la tramitación de expedientes con vista de la causa pendientes, en mérito a los principios de celeridad procesal y debido proceso en el marco de la Buena Práctica Judicial. El objetivo es el fortalecimiento de la Política Institucional del Poder Judicial, que ha traído consigo beneficio para los justiciables, y es una demostración tangible de la mejora en la prestación del servicio de justicia con calidad y oportunidad; evidenciándose el loable esfuerzo realizado por los jueces, juezas y personal jurisdiccional y/o administrativo de la institución.

Junto con la magistrada Teresa Nole participarán los secretarios judiciales Dante Eduardo García Briceño, Ericka Jhoana Calva Núñez y Blanca Alicita Campos Cornejo. Y las asistentes judiciales: Belen Eulogia Saavedra Vargas y Pamela Tatiana Macchiavello Lequernaqué.

