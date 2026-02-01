HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Piura: hallan cuerpo sin vida de vigilante flotando en la bahía de Paita

La víctima fue identificada como Alejandro Ernesto Chero Chunga, de 62 años. Amigos y familiares exigen que se investigue el hecho.

La victima fue identificada como Alejandro Chero Chunga y fue trasladada hasta la morgue de la zona
La victima fue identificada como Alejandro Chero Chunga y fue trasladada hasta la morgue de la zona

La tranquilidad de Paita, en Piura, se vio interrumpida la tarde del sábado 31 de enero, luego de que pescadores de la zona hallaran el cuerpo sin vida de un hombre flotando en las aguas de la bahía y dieran aviso a las autoridades locales.

Según información preliminar, la victima fue identificada como Alejandro Ernesto Chero Chunga, de 62 años, quien prestaba sus servicios como vigilante de las embarcaciones.

Tras el lamentable suceso, efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar de la tragedia para realizar las diligencias correspondientes. Por su parte, los agentes de seguridad ciudadana de la zona trasladaron el cadáver hasta la morgue del Hospital Nuestra Señora de Las Mercedes.

Exigen investigación tras la muerte del vigilante

Compañeros de trabajo y familiares de Alejandro Chero exigen que se investigue la causa de su deceso.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si se trata de un accidente, un acto delictivo o muerte natural. Se esperan las investigaciones forenses para determinar las circunstancias exactas del incidente.

