Condenan en primera instancia a Gabriel Madrid, alcalde de Piura, por violencia familiar contra su hija
El poder judicial dispuso dos años de pena privativa de la libertad para el también candidato al gobierno regional de Piura, que se ejecutarán como jornadas de trabajo comunitario.
- Alumnos de Bellas Artes rechazan comisión puesta por Minedu y denuncian que todos los procesos académicos están paralizados
- Link, resultados COAR: revisa la lista de postulantes aptos para rendir el examen
El Primer Juzgado Unipersonal de Piura condenó en primera instancia al alcalde provincial de Piura, Gabriel Madrid Orue, a dos años de pena privativa de libertad por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de agresiones contra un integrante del grupo familiar, en agravio de su hija. La sentencia se hará efectiva con 104 jornadas de prestación de servicios a la comunidad.
Durante este periodo, el burgomaestre queda inhabilitado y tiene prohibido acercarse a la agraviada con el objetivo de agredirla. En caso de incumplir esta disposición, se revocaría la opción de cumplir la pena como trabajo comunitario y sería trasladado al penal de varones de Piura.
TE RECOMENDAMOS
ELECCIONES 2026: EL POLÉMICO HISTORIAL DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
Es importante señalar que el alcalde Gabriel Madrid postula como candidato del partido Alianza para el Progreso (APP) para el cargo de gobernador regional de Piura.
PUEDES VER: Principales hospitales de Arequipa sin insumos médicos: "Estamos dejando de operar 54 pacientes"
La denuncia contra el alcalde
Según la acusación fiscal, en el año 2021, la víctima denunció a la autoridad provincial cuando tenía 16 años. La menor, huérfana de madre, señaló que habría sido objeto de violencia física y psicológica mientras vivió con su padre. En esa línea, sostuvo que habría recibido amenazas, insultos y agresiones.
Uno de los hechos descritos en la denuncia ocurrió en noviembre de 2021, cuando el burgomaestre habría ingresado a la habitación de su hija para luego proferir una serie de insultos e incluso golpearla. La acusación sostiene que las agresiones se produjeron en reiteradas ocasiones, repercutiendo en la salud emocional y mental de la adolescente.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real