Gabriel Madrid, alcalde de Piura, fue condenado en primera instancia a dos años de pena privativa de la libertad. | Composición LR | MPP

Gabriel Madrid, alcalde de Piura, fue condenado en primera instancia a dos años de pena privativa de la libertad. | Composición LR | MPP

El Primer Juzgado Unipersonal de Piura condenó en primera instancia al alcalde provincial de Piura, Gabriel Madrid Orue, a dos años de pena privativa de libertad por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de agresiones contra un integrante del grupo familiar, en agravio de su hija. La sentencia se hará efectiva con 104 jornadas de prestación de servicios a la comunidad.

Durante este periodo, el burgomaestre queda inhabilitado y tiene prohibido acercarse a la agraviada con el objetivo de agredirla. En caso de incumplir esta disposición, se revocaría la opción de cumplir la pena como trabajo comunitario y sería trasladado al penal de varones de Piura.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES 2026: EL POLÉMICO HISTORIAL DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Es importante señalar que el alcalde Gabriel Madrid postula como candidato del partido Alianza para el Progreso (APP) para el cargo de gobernador regional de Piura.

La denuncia contra el alcalde

Según la acusación fiscal, en el año 2021, la víctima denunció a la autoridad provincial cuando tenía 16 años. La menor, huérfana de madre, señaló que habría sido objeto de violencia física y psicológica mientras vivió con su padre. En esa línea, sostuvo que habría recibido amenazas, insultos y agresiones.

Uno de los hechos descritos en la denuncia ocurrió en noviembre de 2021, cuando el burgomaestre habría ingresado a la habitación de su hija para luego proferir una serie de insultos e incluso golpearla. La acusación sostiene que las agresiones se produjeron en reiteradas ocasiones, repercutiendo en la salud emocional y mental de la adolescente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real