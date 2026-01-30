HOYSuscripcion LR Focus

Sigue en VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Sociedad

Condenan en primera instancia a Gabriel Madrid, alcalde de Piura, por violencia familiar contra su hija

El poder judicial dispuso dos años de pena privativa de la libertad para el también candidato al gobierno regional de Piura, que se ejecutarán como jornadas de trabajo comunitario.

Gabriel Madrid, alcalde de Piura, fue condenado en primera instancia a dos años de pena privativa de la libertad.
Gabriel Madrid, alcalde de Piura, fue condenado en primera instancia a dos años de pena privativa de la libertad. | Composición LR | MPP

El Primer Juzgado Unipersonal de Piura condenó en primera instancia al alcalde provincial de Piura, Gabriel Madrid Orue, a dos años de pena privativa de libertad por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de agresiones contra un integrante del grupo familiar, en agravio de su hija. La sentencia se hará efectiva con 104 jornadas de prestación de servicios a la comunidad.

Durante este periodo, el burgomaestre queda inhabilitado y tiene prohibido acercarse a la agraviada con el objetivo de agredirla. En caso de incumplir esta disposición, se revocaría la opción de cumplir la pena como trabajo comunitario y sería trasladado al penal de varones de Piura.

ELECCIONES 2026: EL POLÉMICO HISTORIAL DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Es importante señalar que el alcalde Gabriel Madrid postula como candidato del partido Alianza para el Progreso (APP) para el cargo de gobernador regional de Piura.

La denuncia contra el alcalde

Según la acusación fiscal, en el año 2021, la víctima denunció a la autoridad provincial cuando tenía 16 años. La menor, huérfana de madre, señaló que habría sido objeto de violencia física y psicológica mientras vivió con su padre. En esa línea, sostuvo que habría recibido amenazas, insultos y agresiones.

Uno de los hechos descritos en la denuncia ocurrió en noviembre de 2021, cuando el burgomaestre habría ingresado a la habitación de su hija para luego proferir una serie de insultos e incluso golpearla. La acusación sostiene que las agresiones se produjeron en reiteradas ocasiones, repercutiendo en la salud emocional y mental de la adolescente.

Empresario es baleado tras resistirse al robo de su vehículo cuando llegaba a su casa en Piura

Titulares de las 35 Cortes Superiores se reunirán desde este miércoles en Lima para reforzar servicio de justicia

Establecen disposiciones para la atención de los usuarios durante el periodo vacacional judicial

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Joven de Huarochirí logró que colegio le entregará certificado y no perderá su vacante en San Marcos: “Me llamaron del Ministerio”

Minedu anuncia bonificación para 200 mil docentes del sector público desde marzo

Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

