Sociedad

Protestas en Talara: empresas de buses en Chiclayo suspenden venta de pasajes y viajes al norte por bloqueos

Unos 500 pasajeros dejarán de viajar durante las 24 horas de paro que se han convocado para rechazar la posible privatización de Petroperú.

Empresa Chiclayo suspendió la venta de pasajes tras bloqueo de vías en Piura. Foto: Composición LR / Almendra Ruesta, La República
Empresa Chiclayo suspendió la venta de pasajes tras bloqueo de vías en Piura. Foto: Composición LR / Almendra Ruesta, La República

Desde la medianoche de este viernes 30 de enero, trabajadores de la empresa estatal Petroperú y población han bloqueado diversos puntos en la red vial provincial de Talara, en Piura, en el contexto de un paro de 24 horas convocado para rechazar la posible privatización de dicha compañía. Las manifestaciones han sido acompañadas con quema de llantas en algunos sectores y la obstrucción con piedras.

Suspenden viajes al norte

Esta situación no solo tiene impacto en Piura, sino, también, en regiones colindantes, como es el caso de Lambayeque. En su capital, Chiclayo, las empresas de buses decidieron suspender la venta de pasajes y viajes a las localidades de Talara, Órganos, Mancora y Tumbes por la interrupción de la vía. Las personas que quieran llegar a dichos destinos tendrán que viajar en vehículos informales bajo su responsabilidad, haciendo trasbordo en los piquetes.

La República llegó hasta la empresa Transportes Chiclayo donde se informó que, al menos, unos 500 pasajeros dejarán de viajar este viernes a las localidades mencionadas debido a los bloqueos. Quienes compraron sus boletos fueron notificados oportunamente sobre lo que viene aconteciendo, dejando a fecha abierta la reprogramación del servicio. Por ahora, los buses solo están yendo hasta la misma ciudad de Piura.

Invocan al diálogo

Este medio conversó con viajeros que llegaron a dicho terminal y resultaron sorprendidos por la suspensión de la venta de pasajes a Tumbes. Ellos esperan que, cuanto antes, el Gobierno nacional pueda entablar un diálogo con los manifestantes para que esta parte de la Panamericana Norte pueda ser despejada y se retome la circulación de los vehículos. Recordemos que es una temporada alta en turismo para esta zona costera.

