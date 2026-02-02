HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Segundo día de la Reunión Anual 2026 de Presidentas y Presidentes de las Cortes Superiores del país

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Correa Castro, participó en el segundo día de la Reunión Anual de Presidentes de Cortes Superiores del Perú.

Asimismo, se informó sobre el avance en la oralidad civil, alcanzando 216 órganos jurisdiccionales. Fuente: Difusión.

El titular de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, y funcionarios de la institución participaron hoy del segundo día de la Reunión Anual de Presidentas y Presidentes de las Cortes Superiores del Perú.

La jornada se inició con la magistrada Elvia Barrios Alvarado, jueza suprema y presidenta del UETII-CPP, quien expuso el tema “Metas y proyecciones físicas de la especialidad penal”.

Luego, el consejero Jhonny Cáceres Valencia, responsable del Programa Presupuestal 0067, “Celeridad de los Procesos Judiciales de Familia”, expuso el tema “Metas y proyecciones físicas de la especialidad Familia”.

Además, destacó la puesta en marcha de la oralidad, en etapa piloto, en los casos de tenencia y régimen de visitas en ocho cortes superiores, lo que permite atender estas controversias en un plazo mínimo de cuatro días.

Cáceres Valencia informó que 242 órganos jurisdiccionales forman parte del Programa Presupuestal 0067, quienes en conjunto durante el 2025 lograron un 98 % de resolución de expedientes.

Por su parte el consejero Carlos Zavaleta Grández, responsable del Programa Presupuestal 0099, expuso el tema “Metas y proyecciones físicas de la especialidad Laboral”.

El magistrado destacó que este año se proyecta la conversión de los juzgados de paz letrados y especializados de trabajo a la nueva normativa.

Además, el juez supremo Ramiro Bustamante Zegarra desarrolló los temas Oralidad Civil en el Perú y el Programa de Voluntariado Judicial. El magistrado destacó que la aplicación del Modelo de Oralidad Civil ya alcanza a 216 órganos jurisdiccionales en el país, como parte del proceso de expansión y descentralización que impulsa una justicia más ágil y cercana.

Precisó que esta implementación se concentra principalmente en juzgados especializados, además de salas superiores y juzgados de paz letrados, lo que permite fortalecer el servicio judicial en diversas cortes superiores.

