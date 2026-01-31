HOYSuscripcion LR Focus

Lima soportará temperaturas cercanas a los 30 °C y garúas nocturnas durante el fin de semana, advierte Senamhi

El Senamhi alertó que febrero será el mes más caluroso del año y no descartó un nuevo episodio de calor intenso durante la primera semana.

Temperatura en Lima aumentarán en los siguientes días, según el Senamhi. Foto: La República
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que Lima Metropolitana continuará registrando altas temperaturas durante el día y la posibilidad de lluvias ligeras y dispersas en horas nocturnas a lo largo del fin de semana (31 de enero y el primero de febrero), en el marco de las condiciones propias del verano.

Además, según explicó el ingeniero del Senamhi, Matt Nieto, desde el 28 de enero la institución ya había advertido, mediante una nota de prensa, sobre la probabilidad de precipitaciones ligeras en la capital.

Lluvias dispersas continuarán en horas nocturnas y madrugada

El especialista señaló que durante las últimas noches, especialmente la del 29 de enero, se han registrado lluvias ligeras en distintos distritos de la costa de Lima Metropolitana. Estas precipitaciones también se observaron de manera puntual el jueves, aunque con menor intensidad, y la probabilidad se mantendrá tanto el sábado 31 de enero como el domingo 1 de febrero.

Nieto precisó que se trata de lluvias intermitentes y dispersas, que pueden presentarse en horas de la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, conocidas como garúas de verano. Como referencia, indicó que se han registrado acumulados de entre 0,1 y 1 milímetro en varios distritos, y hasta 2 milímetros en Chosica.

Sensación térmica elevada predominará durante el día

Pese a la presencia de nubosidad, el ingeniero advirtió que durante el mediodía y las horas de la tarde predominará una sensación térmica alta, especialmente en Lima Este y Lima Centro, donde las temperaturas podrían oscilar cerca de los 30 °C.

En contraste, en los distritos ubicados más cerca al litoral, como Lima Oeste y el Callao, las temperaturas máximas alcanzarían entre 28 °C y 29 °C, debido al efecto termorregulador del mar, aunque no se descarta la presencia de bochorno.

El especialista recordó que el país se encuentra plenamente en temporada de verano y que ya han transcurrido más de 30 días desde su inicio. En ese sentido, remarcó que febrero es climatológicamente el mes más cálido del año, por lo que las altas temperaturas y la sensación de incomodidad térmica continuarán, incluso con presencia de nubosidad proveniente de la zona andina.

Episodio cálido podría intensificarse en la primera semana de febrero

Finalmente, Matt Nieto advirtió que las altas temperaturas se mantendrán hasta marzo, mes en el que finaliza oficialmente el verano. Además, adelantó que para la primera semana de febrero se prevé un nuevo episodio cálido, con posibles picos cercanos a los 32 °C, similares a los registrados recientemente en distritos como La Molina.

Ante este escenario, el Senamhi exhortó a la población a mantenerse informada a través de sus canales oficiales y a tomar precauciones durante sus actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor radiación solar.

