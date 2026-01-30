En 2021, Facebook, red social creada por Mark Zuckerberg, suspendió la cuenta de Juan Mejía, por publicar una noticia sobre el origen del COVID-19 | Foto: composición LR

En 2021, Facebook, red social creada por Mark Zuckerberg, suspendió la cuenta de Juan Mejía, por publicar una noticia sobre el origen del COVID-19 | Foto: composición LR

Juan Mejía Seminario, abogado peruano, mantiene un proceso legal contra uno de los magnates tecnológicos más influyentes del mundo: Mark Zuckerberg, CEO de Meta. El origen de la demanda se remonta a 2021, cuando se percató de que su cuenta de Facebook fue suspendida por 45 días. Según señaló el letrado en una conversación exclusiva con La República, la medida se adoptó tras compartir una noticia del portal español Semana sobre el origen del COVID-19, cuyo contenido fue calificado como información falsa por la red social.

El contenido hacía referencia a un análisis realizado por Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina en 2008. De acuerdo con el abogado, antes de publicar en Facebook verificó que la información fuera verídica y confirmó que portales reconocidos habían replicado el contenido, con el fin de evitar la difusión de una fake news.

"(La noticia) me pareció relevante porque no lo decía cualquier persona, lo decía un premio Nobel de Medicina y él era virólogo. Con más razón le di credibilidad. Verifiqué y vi que no era una fake news y lo colgué (en mi cuenta de Facebook). Al día siguiente, me llega un mensaje que mi cuenta iba a ser suspendida", detalló.

Abogado exige a Facebook US$300.000 como reparación civil

Tras conocer la situación de su cuenta, Juan Mejía intentó buscar un medio para presentar un reclamo; sin embargo, al no contar la plataforma con un portal de atención para estos casos, decidió presentar su denuncia ante el Cuarto Juzgado Civil de Piura, en Perú. Por dicho motivo y al considerar que la red social vulneró su libertad de expresión, exige una indemnización de US$300.000 a Mark Zuckerberg, fundador de Facebook.

"Búscaba en Google y también en Facebook un mecanismo alternativo de información y no tienen. La red social no tiene un espacio donde el ciudadano pueda reclamar (...) Lo primero que hice para poner la la accion de amparo fue revisar antecedentes. No hay en América en Latinomerica, pero sí (hasta esa fecha) en Alemania, Francia y Estados Unidos", sentenció.

Por llevar el caso a la vía judicial, Juan Mejía Seminario reveló que ha sido objeto de críticas y burlas; sin embargo, espera que su demanda se convierta en un precedente, tanto en el Perú como en América Latina, que respalde los derechos de los usuarios en las redes sociales.

"Me dicen: '¿cómo crees que vas a ganar al poderoso Mark Zuckerberg?'. Quiero que (mi caso) lo socialicen los peruanos y lo tengan como una alternativa válida. Si Facebook, o cualquier otra red social ha abusado (de su poder) y te cancela la cuenta, ya pues ya vas a tener un mecanismo constitucional para defender tu derecho", comentó.

Audiencia contra Mark Zuckerberg se llevará a cabo el 10 de septiembre

Cuatro años después de presentada la denuncia, el Cuarto Juzgado Civil de Piura reprogramó la audiencia por la demanda de amparo contra Mark Zuckerberg para el 10 de septiembre de 2026. La diligencia se llevará a cabo via Google Meet y estará dirigida por el magistrado Iván Cueva Cortez.

De acuerdo con el abogado piurano, la demora en el proceso judicial se debió al extenso trámite que implica que la documentación llegue a las instancias correspondientes en el extranjero. Además, la falta de asignación de un traductor oficial para las audiencias fue un segundo factor que retrasó el avance del caso.

Juan Mejía Seminario espera que el proceso se resuelva a su favor y logre ganar la demanda, pues sostiene que Mark Zuckerberg, jefe del gigante tecnológico Meta, reconoció en 2024 que cedió a las presiones del gobierno de Joe Biden para censurar determinados contenidos durante la pandemia de COVID-19.

"Si el Tribunal Constitucional peruano no me diera la razón, todavía quedan las instancias internacionales, pero yo creo bien que haría bien la justicia peruana de no obligar a un ciudadano peruano a ir a la justicia internaciona porque sentaría un buen precedente para que todos tengan ese mecanismo de protección de sus derechos frente a una red social", señaló.