Población bloquea accesos a Talara en protesta contra privatización de Petroperú

Pobladores bloquearon al menos tres vías en Piura y rechazan la privatización de Petroperú. Foto: Composición LR / Almendra Ruesta, La República

Decenas de pobladores se plegaron a la movilización convocada el día de hoy, viernes 30 de enero, en la provincia de Talara (Piura), en contra del decreto de urgencia que busca la privatización de la empresa estatal Petroperú.

Al menos tres puntos de acceso a la jurisdicción fueron bloqueados por vecinos, miembros del gremio de pescadores y trabajadores de construcción civil (CGTP). Los sectores que fueron bloqueados son la vía Talara - Negritos, Talara - Tumbes (La Campana) y el puente Víctor Raúl.

Es importante indicar que en dos de estos puntos se produjeron breves enfrentamientos con personal de la Policía, que buscaba la liberación de la zona. "Protestamos de manera pacífica por nuestros derechos, pedimos respeto a las autoridades", señalaron madres de familia de Negritos.

Por otro lado, algunos negocios también se plegaron a la medida de fuerza. Este fue el caso del mercado La Parada, el centro de abastos más grande de la provincia, que esté viernes no abrió sus puertas a la clientela local.

Temen privatización

La mayoría de manifestantes expresaron temor ante una posible privatización de la empresa, ya que consideran que esto podría generar el incremento en los precios del combustible. Los ciudadanos apuntaron que sería un duro golpe para la economía familiar.

Además, pidieron al presidente interino José Jerí transparentar el impacto que podría causar la medida en la población local, así como establecer un diálogo con los habitantes Talara y sus dirigentes.

"No defendemos planillas doradas, venimos a defender a la empresa, patrimonio de Talara", aseguraron los manifestantes.