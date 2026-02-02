HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Histórica avenida que conecta 3 distritos del Callao será renovada por S/19 millones: ¿en qué tramo?

Los trabajos en la carretera incluyen verificaciones técnicas y planificación de desvíos para asegurar un desarrollo ordenado y seguro, mejorando así la conexión con el puerto del Callao y Chancay.

Provías Nacional implementará vías alternas y medidas de seguridad mientras se desarrollan las obras, garantizando fluidez vehicular y reduciendo el impacto en la población.
Provías Nacional implementará vías alternas y medidas de seguridad mientras se desarrollan las obras, garantizando fluidez vehicular y reduciendo el impacto en la población. | Foto: Andina

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, ha iniciado el proceso de mejoramiento de un sector clave de la avenida Néstor Gambetta, una de las principales vías del primer puerto. La intervención se ejecuta en un tramo afectado por la pérdida de calzada, situación que había generado restricciones a la circulación y riesgos para la seguridad vial en esta zona del Callao.

El proyecto forma parte de las acciones orientadas a recuperar la transitabilidad en la Red Vial Nacional no concesionada, priorizando puntos críticos que cumplen un rol estratégico para el transporte urbano y de carga. Con una inversión actualizada de S/19 millones, la obra busca restablecer las condiciones adecuadas de circulación en una avenida que articula distritos clave y concentra un alto flujo vehicular.

MTC inicia obras de mejoramiento en un tramo crítico de la avenida Néstor Gambetta

Los trabajos se desarrollarán entre los kilómetros 03+790 y 04+350 de la avenida Néstor Gambetta, en la Provincia Constitucional del Callao, en el marco del contrato de obra N.° 212-2025-MTC/20.2. Como parte del inicio formal del proyecto, Provías Nacional realizó la entrega de terreno a la empresa contratista, dando paso a las actividades previas necesarias para la ejecución de la obra.

Estas labores iniciales comprenden verificaciones topográficas, evaluaciones técnicas del área de intervención y la revisión de las rutas de desvío, con el fin de asegurar una correcta planificación antes del inicio de los trabajos físicos de rehabilitación. Según se informó, esta etapa permitirá definir con precisión las condiciones del terreno y garantizar que la intervención se realice de manera ordenada y segura. Cabe destacar que se contempló una ruta de desvío; sin embargo, todavía no se ha hecho efectivo.

La directora ejecutiva de Provías Nacional, Claudia Dávila, indicó que el inicio de estas acciones representa un avance decisivo para atender un sector que presentaba deterioro significativo, priorizando criterios técnicos que aseguren la seguridad de los usuarios y la continuidad del tránsito en esta vía.

Plan de desvíos vehiculares en la av. Gambetta fue presentado; sin embargo, no será aplicado por el momento. Foto: Andina

Plan de desvíos vehiculares en la av. Gambetta fue presentado; sin embargo, no será aplicado por el momento. Foto: Andina

Obras beneficiarán la circulación de carga y la conexión con el puerto del Callao y Chancay

La avenida Néstor Gambetta cumple una función importante para el transporte de mercancías hacia y desde el puerto del Callao, además de constituir un eje de conexión con el norte del país y con el puerto de Chancay. La rehabilitación del tramo intervenido permitirá mejorar las condiciones de circulación para el transporte pesado y el tránsito local, beneficiando de manera directa a más de dos millones de ciudadanos y transportistas.

Mientras se ejecutan los trabajos, Provías Nacional ha dispuesto la operatividad de vías alternas debidamente acondicionadas, incorporando señalización y medidas de seguridad vial para reducir las afectaciones a la población. Estas acciones buscan mantener la fluidez vehicular durante el desarrollo de la obra.

