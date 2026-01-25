HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cierre de la Av. Javier Prado por once meses: este es el plan de desvíos que inicia hoy, lunes 26 de enero.

El plan incluye rutas alternas para vehículos particulares y modificaciones específicas para el transporte público, garantizando seguridad y eficiencia durante la implementación de estas obras en la avenida Javier Prado.

Desvíos en la avenida Javier Prado iniciarán, primero, con una marcha blanca para orientar a los conductores.
Desvíos en la avenida Javier Prado iniciarán, primero, con una marcha blanca para orientar a los conductores. | Foto: Andina

Desde este lunes 26 de enero se inicia un importante cambio en la avenida Javier Prado, en el distrito de La Molina, debido a la implementación del plan de desvíos asociado a la ejecución de la vía rápida Frutales–El Golf. La medida responde a la reprogramación del cronograma original, ajustándose para evitar mayores complicaciones vehiculares durante eventos de alta concurrencia registrados el fin de semana anterior.

El inicio corresponde a un periodo de evaluación operativa conocido como “marcha blanca”, el cual se desarrollará entre el 26 y el 28 de enero, permitiendo observar el comportamiento del tránsito y efectuar ajustes antes del cierre total programado para el jueves 29. Durante estos días, se mantendrá la circulación parcial bajo un esquema controlado y señalizado.

lr.pe

Desvíos en av. Javier Prado: cómo funcionará el plan para transporte público, privado y de carga

El plan de desvíos comprende el tramo ubicado entre las avenidas Los Frutales y Circunvalación del Golf Los Incas, afectando ambos sentidos de circulación. Para los vehículos particulares, se estarán utilizando rutas alternas como las avenidas La Molina, Separador Industrial y Las Palmeras, buscando redistribuir el flujo hacia vías de menor saturación.

lr.pe

En el caso del transporte público, las unidades modificarán sus recorridos por ejes viales específicos previamente definidos, incluyendo conexiones con la Panamericana Sur, sin alterar el funcionamiento del Corredor Rojo, el cual mantiene su trazado habitual al tratarse de una vía concesionada. El transporte de carga también contará con señalización diferenciada, orientándolo hacia corredores habilitados para evitar interferencias con el tránsito local.

Durante esta fase, se desplegará personal de tránsito, efectivos policiales y banderilleros, quienes orientarán a los conductores, reforzarán la seguridad vial y monitorearán el flujo vehicular en tiempo real, manteniéndose operativos las 24 horas.

Los desvíos afectarán ambos sentidos en av. Javier Prado, utilizando rutas alternas y modificando recorridos de transporte público. Foto: MML

Los desvíos afectarán ambos sentidos en av. Javier Prado, utilizando rutas alternas y modificando recorridos de transporte público. Foto: MML

lr.pe

Características técnicas que tendrá el nuevo paso a desnivel en Javier Prado

La intervención contempla la construcción de un paso a desnivel en la intersección de la avenida Javier Prado con Circunvalación del Golf Los Incas y Los Frutales. El proyecto incluye un viaducto elevado de aproximadamente 983 metros de longitud, diseñado con dos carriles por sentido para el tránsito continuo de largo trayecto.

A nivel de superficie se habilitarán carriles adicionales también en ambos sentidos, permitiendo el acceso local y una mejor distribución del tránsito. Asimismo, se estarán incorporando veredas renovadas, sardineles y elementos de seguridad vial orientados a mejorar la accesibilidad peatonal y el ordenamiento del espacio urbano.

La ejecución de estas obras se encuentra bajo la supervisión de Invermet y forma parte del plan vial metropolitano, con un plazo estimado de intervención de once meses, durante los cuales se mantendrán activos los desvíos establecidos.

