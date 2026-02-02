HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 2 de febrero | LR+ Noticias

Sociedad

Carnavales en Perú 2026: conoce las fechas confirmadas y en qué regiones se celebrarán durante febrero

La temporada de Carnavales 2026 se celebrará entre febrero y marzo en diversas regiones de Perú, destacando manifestaciones culturales y festividades locales.

PROMPERÚ lanzó una campaña para informar sobre los carnavales, ofreciendo detalles de fechas, destinos y alternativas de viaje a los principales eventos culturales del país.
PROMPERÚ lanzó una campaña para informar sobre los carnavales, ofreciendo detalles de fechas, destinos y alternativas de viaje a los principales eventos culturales del país. | Andina

La temporada de Carnavales 2026 ya cuenta con un calendario preliminar de celebraciones confirmadas en diversas regiones del país, concentrándose principalmente entre los meses de febrero y marzo. Estas festividades, caracterizadas por expresiones culturales locales, danzas tradicionales y rituales ancestrales, forman parte de una de las épocas con mayor movimiento turístico a nivel nacional.

En este contexto, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) promueve, a través de una campaña, orientada a difundir la programación de carnavales y facilitar información sobre destinos, fechas y alternativas de viaje, con el objetivo de poner en vitrina las celebraciones regionales que se desarrollarán durante esta temporada.

TE RECOMENDAMOS

LOS AUDIOS DE XIAODONG JI WU Y EL ESCÁNDALO DE LAS VISITAS EN PALACIO DE GOBIERNO | ARDE TROYA

PUEDES VER: Costa Verde alberga un nuevo parque de diversiones con ingreso gratis y juegos mecánicos desde S/10

lr.pe

Temporada de Carnavales 2026 se desarrollará entre febrero y marzo en varias regiones del país: ¿cuáles son?

De acuerdo con la información difundida, los Carnavales 2026 se celebrarán en múltiples regiones del Perú, cada una con manifestaciones propias que responden a su identidad cultural. Entre los destinos incluidos se encuentran Cajamarca, Puno, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Áncash, Junín, Ucayali, Loreto, San Martín, Ica y Tumbes, entre otros.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Dentro del calendario destacan celebraciones ampliamente reconocidas como el Carnaval de Cajamarca (14 al 18 de febrero), el Carnaval de Juliaca en Puno (14 al 16 de febrero; y actividades hasta el 28), el Carnaval Ayacuchano (14 al 18 de febrero), el Carnaval Huaracino en Áncash (30 de enero al 18 de febrero) y el Carnaval Amazónico de Loreto (9 de febrero al 1 de marzo). Asimismo, figuran encuentros culturales como el Carnaval Originario del Perú – Pukllay, en Apurímac (12 al 14 de marzo), además de festividades regionales en Ucayali (12 de febrero al 8 de marzo) y San Martín (Carnaval de Rioja: 17 al 26 de febrero), que concentran actividades durante febrero.

Cada una de estas celebraciones incluye pasacalles, comparsas, música en vivo, danzas tradicionales y actividades comunitarias que se desarrollan en fechas específicas según la región, configurando un calendario diverso a lo largo del territorio nacional.

PUEDES VER: ¿En qué partes del Perú se entregan DNI electrónico gratis? Estos son los 2 grupos de beneficiarios, según Reniec

lr.pe

Fiesta por la Virgen de la Candelaria: conoce el cronograma oficial de esta importante festividad peruana

A continuación, el programa oficial de actividades por la festividad de la Virgen de la Candelaria, que se desarrollará durante el mes de febrero con celebraciones religiosas, culturales y artísticas en la ciudad de Puno:

  • 02 de febrero
  • 10:00 a. m.: Misa central en la Plaza de Armas.
  • 2:00 p. m.: Procesión de la Virgen de la Candelaria por las principales calles de la ciudad.
  • 03 de febrero
  • 4:00 p. m.: Festival en honor a la Virgen de la Candelaria.
  • 04 de febrero
  • 4:00 p. m.: Continuación del Festival Virgen de la Candelaria.
  • 05 de febrero
  • 6:00 p. m.: Gran Concierto de Sikuris, con la participación de agrupaciones tradicionales.
  • 06 de febrero
  • 10:00 a. m.: Misa de Octava en honor a la Virgen de la Candelaria en el templo San Juan.
  • 6:00 p. m.: Recepción de bandas de músicos que acompañarán a las danzas de trajes de luces.
  • 08 de febrero
  • 6:00 a. m.: Concurso de trajes de luces, con la presentación de 97 conjuntos folclóricos en el estadio Enrique Torres Belón.
  • 09 de febrero
  • 6:00 a. m.: Primer día de veneración a la Virgen de la Candelaria por las calles de Puno.
  • 10 de febrero
  • 6:00 a. m.: Segundo día de veneración a la Virgen de la Candelaria.
  • 11 de febrero
  • Parada descentralizada de conjuntos folclóricos.
  • 12, 13 y 14 de febrero
  • Cacharpari o fiesta de despedida, que marca el cierre de las celebraciones.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Policía obliga a jóvenes a bañarse tras lanzar agua desde una mototaxi en Lambayeque

Policía obliga a jóvenes a bañarse tras lanzar agua desde una mototaxi en Lambayeque

LEER MÁS
Cancelan tradicional carnaval de Catacaos, en Piura, debido a ejecución de obras

Cancelan tradicional carnaval de Catacaos, en Piura, debido a ejecución de obras

LEER MÁS
Puno: exregidor realiza disparos en fiesta de carnaval con arma sin licencia

Puno: exregidor realiza disparos en fiesta de carnaval con arma sin licencia

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Link, resultados COAR: revisa aquí la lista de postulantes aptos para rendir el examen

Link, resultados COAR: revisa aquí la lista de postulantes aptos para rendir el examen

LEER MÁS
Madre denuncia falta de apoyo de la PNP en búsqueda de su hijo desaparecido tras caer el río Chillón: "Les pido que me ayuden"

Madre denuncia falta de apoyo de la PNP en búsqueda de su hijo desaparecido tras caer el río Chillón: "Les pido que me ayuden"

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka HOY domingo 1 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka HOY domingo 1 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Docentes peruanos del Sutep protestan por falta de pago de CTS 2026: "Ya nos hemos cansado de dialogar"

Segunda cabecilla del grupo armado Clan del Golfo fallece en Colombia tras naufragio en el río Esmeralda

La Unión Europea expresa su rechazo a que Irán califique a sus ejércitos como “terroristas”

Sociedad

Docentes peruanos del Sutep protestan por falta de pago de CTS 2026: "Ya nos hemos cansado de dialogar"

Temblor en Perú HOY: ¿dónde fue el último sismo, este lunes 2 de febrero, según IGP?

¡Atención! Este miércoles 4 de febrero Sedapal cortará el agua hasta por 12 horas en varios distritos de Lima

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo acude al Gore Callao para retomar su cargo tras anularse prisión preventiva, pero no lo dejan ingresar

Link ONPE para saber si soy miembro de mesa en Elecciones Generales 2026

Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller de Alberto Fujimori, falleció a los 80 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025