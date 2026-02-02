Carnavales en Perú 2026: conoce las fechas confirmadas y en qué regiones se celebrarán durante febrero

PROMPERÚ lanzó una campaña para informar sobre los carnavales, ofreciendo detalles de fechas, destinos y alternativas de viaje a los principales eventos culturales del país. | Andina

PROMPERÚ lanzó una campaña para informar sobre los carnavales, ofreciendo detalles de fechas, destinos y alternativas de viaje a los principales eventos culturales del país. | Andina

La temporada de Carnavales 2026 ya cuenta con un calendario preliminar de celebraciones confirmadas en diversas regiones del país, concentrándose principalmente entre los meses de febrero y marzo. Estas festividades, caracterizadas por expresiones culturales locales, danzas tradicionales y rituales ancestrales, forman parte de una de las épocas con mayor movimiento turístico a nivel nacional.

En este contexto, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) promueve, a través de una campaña, orientada a difundir la programación de carnavales y facilitar información sobre destinos, fechas y alternativas de viaje, con el objetivo de poner en vitrina las celebraciones regionales que se desarrollarán durante esta temporada.

Temporada de Carnavales 2026 se desarrollará entre febrero y marzo en varias regiones del país: ¿cuáles son?

De acuerdo con la información difundida, los Carnavales 2026 se celebrarán en múltiples regiones del Perú, cada una con manifestaciones propias que responden a su identidad cultural. Entre los destinos incluidos se encuentran Cajamarca, Puno, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Áncash, Junín, Ucayali, Loreto, San Martín, Ica y Tumbes, entre otros.

Dentro del calendario destacan celebraciones ampliamente reconocidas como el Carnaval de Cajamarca (14 al 18 de febrero), el Carnaval de Juliaca en Puno (14 al 16 de febrero; y actividades hasta el 28), el Carnaval Ayacuchano (14 al 18 de febrero), el Carnaval Huaracino en Áncash (30 de enero al 18 de febrero) y el Carnaval Amazónico de Loreto (9 de febrero al 1 de marzo). Asimismo, figuran encuentros culturales como el Carnaval Originario del Perú – Pukllay, en Apurímac (12 al 14 de marzo), además de festividades regionales en Ucayali (12 de febrero al 8 de marzo) y San Martín (Carnaval de Rioja: 17 al 26 de febrero), que concentran actividades durante febrero.

Cada una de estas celebraciones incluye pasacalles, comparsas, música en vivo, danzas tradicionales y actividades comunitarias que se desarrollan en fechas específicas según la región, configurando un calendario diverso a lo largo del territorio nacional.

Fiesta por la Virgen de la Candelaria: conoce el cronograma oficial de esta importante festividad peruana

A continuación, el programa oficial de actividades por la festividad de la Virgen de la Candelaria, que se desarrollará durante el mes de febrero con celebraciones religiosas, culturales y artísticas en la ciudad de Puno:

02 de febrero

10:00 a. m.: Misa central en la Plaza de Armas.

2:00 p. m.: Procesión de la Virgen de la Candelaria por las principales calles de la ciudad.

03 de febrero

4:00 p. m.: Festival en honor a la Virgen de la Candelaria.

04 de febrero

4:00 p. m.: Continuación del Festival Virgen de la Candelaria.

05 de febrero

6:00 p. m.: Gran Concierto de Sikuris, con la participación de agrupaciones tradicionales.

06 de febrero

10:00 a. m.: Misa de Octava en honor a la Virgen de la Candelaria en el templo San Juan.

6:00 p. m.: Recepción de bandas de músicos que acompañarán a las danzas de trajes de luces.

08 de febrero

6:00 a. m.: Concurso de trajes de luces, con la presentación de 97 conjuntos folclóricos en el estadio Enrique Torres Belón.

09 de febrero

6:00 a. m.: Primer día de veneración a la Virgen de la Candelaria por las calles de Puno.

10 de febrero

6:00 a. m.: Segundo día de veneración a la Virgen de la Candelaria.

11 de febrero

Parada descentralizada de conjuntos folclóricos.

12, 13 y 14 de febrero

Cacharpari o fiesta de despedida, que marca el cierre de las celebraciones.

