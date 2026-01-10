Cancelan tradicional carnaval de Catacaos, en Piura, debido a ejecución de obras

La cancelación de los carnavales supone pérdidas económicas para el distrito de Catacaos. Foto: Composición LR / Municipalidad Distrital de Catacaos

La municipalidad distrital de Catacaos y las sociedades carnavalescas acordaron suspender el Carnaval de Catacaos 2026, actividad que atrae a cientos de turistas, debido a la ejecución de obras en la jurisdicción que impediría que las actividades se llevasen a cabo este año.

Según informó la comuna, el consorcio PBO, que está a cargo de la obra de pistas y veredas en el distrito, informó que para el mes de enero intervendrán la avenida Cayetano Heredia y la plaza central de la jurisdicción. Además, también indicó que el próximo lunes 12 de enero se iniciará con el sembrado del grass natural en el estadio municipal Manuel Octavio Feijó.

La ejecución de ambas obras impediría que se cuenten con los espacios adecuados para realizar las actividades propias del carnaval como el "manguerazo", reinado, corso, los juegos deportivos, entre otras; lo que motivó que se declare como improcedente está festividad local.

Cabe señalar que la cancelación de los carnavales supone pérdidas económicas para el distrito que tiene como una de sus principales actividades económicas el turismo. Solo el año pasado se previó la llegada de unos 30.000 visitantes y un ingreso de 5 millones de soles durante las actividades que se extienden a lo largo de los meses de verano.

Organizan "manguerazo"

Leónidas Albines, representante de la sociedad carnavalesca de la bandera amarilla "canaria", informó que viene coordinando junto a otras tres agrupaciones (banderas multicolor, verde taboada, verde autónomo) la ejecución de un "manguerazo" para dar inicio a las actividades que realizarán, por su cuenta, cada organización.

Este se llevará a cabo en el fundo Rivas el próximo domingo 18 de enero. Contará con la animación de la orquesta Los Tremendo y del DJ Randy.