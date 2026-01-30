HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Son del Duke, La Bella Luz, Amor Rebelde, Armonía 10, Hermanos Yaipén y más artistas llegan a los Carnavales de Cajamarca 2026

Conciertos destacados como el 'Vibra Cajamarca' y 'Loco por mis carnavales' ofrecerán espectáculos inolvidables, esperando una gran afluencia de público con entradas desde S/22.90.

La programación incluirá más de 10 grandes eventos con artistas como La Bella Luz, Armonía 10 y Hermanos Yaipén, prometiendo un carnaval lleno de alegría y tradición peruana.
La programación incluirá más de 10 grandes eventos con artistas como La Bella Luz, Armonía 10 y Hermanos Yaipén, prometiendo un carnaval lleno de alegría y tradición peruana. | Fotos: Facebook

Cajamarca se alista para recibir a miles de turistas nacionales e internacionales para vivir sus tradicionales carnavales, considerados uno de los más emblemáticos y coloridos del Perú, debido a su música, danzas y el característico ‘Ño Carnavalón’. Para estas fechas, además de las actividades que las autoridades han organizado para que el público celebre a lo grande, también habrá grandes conciertos para que hombres y mujeres disfruten de sus artistas favoritos.

Para este 2026, los carnavales de Cajamarca se celebrarán del del 14 al 18 de febrero y diversos artistas llegarán con lo mejor de su repertorio. La programación contará con más de 10 grandes eventos oficiales del carnaval, incluyendo presentaciones de reconocidos artistas nacionales, quienes se presentarán en distintos escenarios y fechas.

La programación contará con más de 10 grandes eventos oficiales del carnaval, incluyendo presentaciones de reconocidas agrupaciones nacionales como La Bella Luz, Son del Duke, Amor Rebelde, Armonía 10, Hermanos Yaipén, String Karma, Los Alegres de Bambamarca, entre muchos otros exponentes de la música popular peruana. 

Conciertos para este 13 de febrero en Cajamarca

Los Carnavales de Cajamarca 2026 ya están en marcha y prometen ser una de las ediciones más grandes y vibrantes de los últimos años. Uno de los eventos más esperados es el ‘Vibra Cajamarca’. En esta primera edición, programada para el viernes 13 de febrero, se presentarán artistas de la talla de La Bella Luz y Armonía 10 de Piura, quienes harán bailar con su pegajosa cumbia en el Estadio Municipal. En tanto, Los Hermanos Sánchez, artistas locales, prometen un show de rompe y raja. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/40.

La Bella Luz llega a los Carnavales de Cajamarca. Foto: difusión.

La Bella Luz llega a los Carnavales de Cajamarca. Foto: difusión.

Conciertos para este 14 de febrero en Cajamarca

En la segunda fecha del ‘Vibra Cajamarca’, primera edición, otros artistas llegarán para ser parte de uno de los carnavales más emblemáticos del Perú. Al Estadio Municipal llegarán Son del Duke, Caribeños de Guadalupe, Grupo Amor Rebelde, Las Estrellas de la Cumbia y Massiel Málaga, que habrá disfrutar con su salsa este sábado 14 de febrero. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/55.20.

Son del Duke y Amor Rebelde se verán las caras en Cajamarca. Foto: difusión.

Son del Duke y Amor Rebelde se verán las caras en Cajamarca. Foto: difusión.

Otro de los eventos más esperados se titula ‘Loco por mis carnavales’, primera edición. En esta oportunidad, los organizadores aprovecharán el 14 de febrero para celebrar el Día de San Valentín en la Explanada Fongal, hasta donde llegarán los Hermanos Yaipén para emocionar con sus cantos y coreografías. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/22.90.

Conciertos para este 15 de febrero en Cajamarca

En la segunda fecha de ‘Loco por mis carnavales’, primera edición, habrá de presencia de artistas nacionales como Corazón Sensual y Zafiro Sensual, grupo que perdió semanas atrás a su creador, Dennys Quevedo. Al local Cajamarca Fongal también llegarán Los Ronish, una de las agrupaciones más repesentativas de Bolivia. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/33.70.

Cronograma del Carnaval de Cajamarca 2026:

  • Sábado 14 de febrero: Entrada de Ño Carnavalón
  • Domingo 15 de febrero: Concurso de patrullas y comparsas
  • Lunes 16 de febrero: Gran Corso
  • Martes 17 de febrero: Velorio de Ño Carnavalón
  • Miércoles 18 de febrero: Entierro de Ño Carnavalón
