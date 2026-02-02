Atentan con explosivos contra discoteca Tabaco Marino: un herido y viviendas afectadas en Trujillo

Un artefacto explosivo fue detonado en la discoteca Tabaco Marino de la urbanización San Isidro, causando daños materiales y dejando un herido. | La República. | Sergio Verde

Minutos de terror vivieron los vecinos de la urbanización San Isidro luego de que un explosivo fuera dejado en los exteriores de la discoteca Tabaco Marino, la noche del pasado 1 de febrero. El ataque en Trujillo (región La Libertad) dejó severos daños materiales, además de una persona herida. El estruendo se escuchó en distintas urbanizaciones a la redonda.

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia de la zona, un sujeto de aproximadamente 20 años llegó al establecimiento, dejó el artefacto y se retiró segundos antes de la detonación con rumbo desconocido.

Un herido y casas afectadas

Producto de las ondas expansivas, al menos cinco viviendas cercanas a la discoteca resultaron afectadas, presentando vidrios rotos y puertas dañadas. Asimismo, la fachada del local nocturno sufrió severos daños, al igual que parte del mobiliario, entre ellos varias mesas, lo que evidencia la magnitud de la explosión.

Uno de los vecinos de la zona resultó herido en una de sus extremidades inferiores a consecuencia de la explosión y fue atendido de inmediato por personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (Samu), quienes le brindaron los primeros auxilios antes de ser trasladado a un centro de salud.

Un explosivo dejó daños materiales en varias viviendas y un herido. Foto: composición LR.

Discoteca no habría estado operativa

Vecinos informan que la discoteca aún no operaba, aunque se había anunciado su reapertura semanas atrás tras varios meses de cierre por la denegación del permiso de funcionamiento. El motivo habría sido las constantes quejas vecinales por ruidos fuertes, balaceras y otros altercados.

La Policía Nacional del Perú inició las investigaciones correspondientes. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado capturar a ningún sospechoso. Las autoridades vienen revisando los registros de videovigilancia para identificar al presunto autor de los hechos.

Discotecas en Trujillo: el blanco de la criminalidad

Cabe recordar que en lo que va del año varios negocios nocturnos han sido atacados bajo la misma modalidad. En el distrito de Víctor Larco, locales como las discotecas Luxor, Tabaco y Ron y Monasterio también han sido blanco de bandas delincuenciales que emplean artefactos explosivos para exigir cupos extorsivos.

Municipalidad se pronuncia

Tras lo ocurrido, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) emitió un comunicado oficial en el que condena enérgicamente el ataque y exige a la Policía Nacional del Perú la captura inmediata de los responsables de este acto delictivo, a fin de garantizar la seguridad de los vecinos y prevenir nuevos hechos de violencia en la ciudad.

”Ante la explosión ocurrida en la avenida Metropolitana ll (Tabaco Marino) exigimos a la Policía Nacional del Perú la captura inmediata de los responsables y al Ejecutivo Nacional que exija al Congreso la pena de muerte contra estas lacras criminales”, refiere el comunicado de la Municipalidad de Trujillo.

La Municipalidad de Trujillo exigió la captura de los responsables y solicitó al Congreso pena de muerte para quienes cometen actos delictivos como el ocurrido. Foto: MPT.

