HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Gustavo Gorriti se pronuncia ante intento de toma del Poder Judicial | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Atentan con explosivos contra discoteca Tabaco Marino: un herido y viviendas afectadas en Trujillo

Aún no se han capturado sospechosos de este ataque. Según las imágenes de las cámaras de seguridad, un joven de 20 años dejó el artefacto antes de huir.

Un artefacto explosivo fue detonado en la discoteca Tabaco Marino de la urbanización San Isidro, causando daños materiales y dejando un herido.
Un artefacto explosivo fue detonado en la discoteca Tabaco Marino de la urbanización San Isidro, causando daños materiales y dejando un herido. | La República. | Sergio Verde

Minutos de terror vivieron los vecinos de la urbanización San Isidro luego de que un explosivo fuera dejado en los exteriores de la discoteca Tabaco Marino, la noche del pasado 1 de febrero. El ataque en Trujillo (región La Libertad) dejó severos daños materiales, además de una persona herida. El estruendo se escuchó en distintas urbanizaciones a la redonda.

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia de la zona, un sujeto de aproximadamente 20 años llegó al establecimiento, dejó el artefacto y se retiró segundos antes de la detonación con rumbo desconocido.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ BLINDA A JERÍ: NO LEVANTARÁ SECRETO DE COMUNICACIONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Familiares de pacientes con cáncer denuncian falta de hasta 34 medicamentos básicos en el Hospital Sabogal del Callao

lr.pe

Un herido y casas afectadas

Producto de las ondas expansivas, al menos cinco viviendas cercanas a la discoteca resultaron afectadas, presentando vidrios rotos y puertas dañadas. Asimismo, la fachada del local nocturno sufrió severos daños, al igual que parte del mobiliario, entre ellos varias mesas, lo que evidencia la magnitud de la explosión.

Uno de los vecinos de la zona resultó herido en una de sus extremidades inferiores a consecuencia de la explosión y fue atendido de inmediato por personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (Samu), quienes le brindaron los primeros auxilios antes de ser trasladado a un centro de salud.

Un explosivo dejó daños materiales en varias viviendas y un herido. Foto: composición LR.

Un explosivo dejó daños materiales en varias viviendas y un herido. Foto: composición LR.

Discoteca no habría estado operativa

Vecinos informan que la discoteca aún no operaba, aunque se había anunciado su reapertura semanas atrás tras varios meses de cierre por la denegación del permiso de funcionamiento. El motivo habría sido las constantes quejas vecinales por ruidos fuertes, balaceras y otros altercados.

La Policía Nacional del Perú inició las investigaciones correspondientes. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado capturar a ningún sospechoso. Las autoridades vienen revisando los registros de videovigilancia para identificar al presunto autor de los hechos.

PUEDES VER: Escasez de agua en Lima: miles de familias en riesgo por falta de cisternas y cortes diarios de servicio

lr.pe

Discotecas en Trujillo: el blanco de la criminalidad

Cabe recordar que en lo que va del año varios negocios nocturnos han sido atacados bajo la misma modalidad. En el distrito de Víctor Larco, locales como las discotecas Luxor, Tabaco y Ron y Monasterio también han sido blanco de bandas delincuenciales que emplean artefactos explosivos para exigir cupos extorsivos.

Municipalidad se pronuncia

Tras lo ocurrido, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) emitió un comunicado oficial en el que condena enérgicamente el ataque y exige a la Policía Nacional del Perú la captura inmediata de los responsables de este acto delictivo, a fin de garantizar la seguridad de los vecinos y prevenir nuevos hechos de violencia en la ciudad.

”Ante la explosión ocurrida en la avenida Metropolitana ll (Tabaco Marino) exigimos a la Policía Nacional del Perú la captura inmediata de los responsables y al Ejecutivo Nacional que exija al Congreso la pena de muerte contra estas lacras criminales”, refiere el comunicado de la Municipalidad de Trujillo.

La Municipalidad de Trujillo exigió la captura de los responsables y solicitó al Congreso pena de muerte para quienes cometen actos delictivos como el ocurrido. Foto: MPT.

La Municipalidad de Trujillo exigió la captura de los responsables y solicitó al Congreso pena de muerte para quienes cometen actos delictivos como el ocurrido. Foto: MPT.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Crisis en el Hospital EsSalud Víctor Lazarte de Trujillo: cuerpo médico exige declaratoria de emergencia por falta de insumos y equipos

Crisis en el Hospital EsSalud Víctor Lazarte de Trujillo: cuerpo médico exige declaratoria de emergencia por falta de insumos y equipos

LEER MÁS
Pelea de trabajadores de Hidrandina por presunto hostigamiento laboral deja un muerto y 3 heridos en Trujillo

Pelea de trabajadores de Hidrandina por presunto hostigamiento laboral deja un muerto y 3 heridos en Trujillo

LEER MÁS
Trujillo: intervienen a tres presuntos extorsionadores en el distrito de El Porvenir

Trujillo: intervienen a tres presuntos extorsionadores en el distrito de El Porvenir

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Link, resultados COAR: revisa aquí la lista de postulantes aptos para rendir el examen

Link, resultados COAR: revisa aquí la lista de postulantes aptos para rendir el examen

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka HOY domingo 1 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka HOY domingo 1 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

LEER MÁS
Joven de Huarochirí logró que colegio le entregará certificado y no perderá su vacante en San Marcos: “Me llamaron del Ministerio”

Joven de Huarochirí logró que colegio le entregará certificado y no perderá su vacante en San Marcos: “Me llamaron del Ministerio”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Examen en Brasil evidencia que 13.000 alumnos a punto de acabar Medicina no están listos para ejercer

Docentes peruanos del Sutep protestan por falta de pago de CTS 2026: "Ya nos hemos cansado de dialogar"

Segunda cabecilla del grupo armado Clan del Golfo fallece en Colombia tras naufragio en el río Esmeralda

Sociedad

Docentes peruanos del Sutep protestan por falta de pago de CTS 2026: "Ya nos hemos cansado de dialogar"

Temblor en Perú HOY: ¿dónde fue el último sismo, este lunes 2 de febrero, según IGP?

¡Atención! Este miércoles 4 de febrero Sedapal cortará el agua hasta por 12 horas en varios distritos de Lima

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo acude al Gore Callao para retomar su cargo tras anularse prisión preventiva, pero no lo dejan ingresar

Link ONPE para saber si soy miembro de mesa en Elecciones Generales 2026

Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller de Alberto Fujimori, falleció a los 80 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025