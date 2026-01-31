Crisis en el Hospital EsSalud Víctor Lazarte de Trujillo: cuerpo médico exige declaratoria de emergencia por falta de insumos y equipos

El Hospital Víctor Lazarte Echegaray, uno de los principales establecimientos de referencia de EsSalud en La Libertad, atraviesa una crisis crítica que ha llevado al cuerpo médico a solicitar formalmente su declaratoria de emergencia, ante las graves deficiencias que comprometen la atención de pacientes y exponen al personal de salud a responsabilidades legales.

El doctor Ever Ronald Castillo Castro, presidente del cuerpo médico del hospital, informó que la decisión fue adoptada hace unos días durante la primera asamblea ordinaria del año, con el respaldo mayoritario de los médicos. “Hemos solicitado la declaratoria de emergencia porque la problemática se reaviva cada día más y pone en peligro no solo a los pacientes, sino también a los médicos, quienes no contamos con las herramientas necesarias para trabajar adecuadamente”, señaló.

Equipos clave inoperativos desde hace un año

Entre las principales carencias, Castillo detalló la ausencia de un tomógrafo desde hace más de un año, equipo indispensable para el diagnóstico de emergencias neurológicas, traumatológicas y oncológicas. “El tomógrafo es una ayuda diagnóstica vital. Sin él, no se puede llegar a un diagnóstico oportuno del cual depende el tratamiento médico o quirúrgico del paciente”, explicó.

A esta situación se suma la falta de equipos de rayos X adecuados, ya que el hospital solo cuenta con un equipo limitado para tórax y se ve obligado a utilizar un equipo portátil para otras partes del cuerpo. De los dos equipos portátiles, uno se encuentra malogrado y solo queda uno operativo, el cual debe trasladarse constantemente entre servicios.

Asimismo, denunció que promesas realizadas por la gerencia desde el año 2020, como la adquisición de un tomógrafo, resonador magnético y nuevos equipos radiológicos, no se cumplieron, agravando aún más la crisis.

Crisis en neonatología: solo dos ventiladores mecánicos operativos

Uno de los escenarios más alarmantes se vive en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, única en la región que atiende partos prematuros entre las 24 y 33 semanas de gestación.

Actualmente, el servicio solo cuenta con dos ventiladores mecánicos operativos, ambos ocupados, pese a que inicialmente el área funcionaba con seis. “Ahora mismo hay gestantes con amenaza de parto prematuro y no tenemos ventiladores disponibles. Los otros están malogrados y la compra de nuevos equipos se viene prometiendo desde hace más de un año”, advirtió el presidente del cuerpo médico.

Cirugías condicionadas y suspendidas por falta de medicamentos

Aunque el hospital no se encuentra totalmente desabastecido, el médico precisó que la falta recurrente de medicamentos e insumos obliga a condicionar las cirugías. “Si hay insumo, se opera; si no hay, no se opera. Esa es la realidad”, sostuvo.

En muchos casos, son los propios pacientes quienes deben comprar los insumos para poder ser intervenidos, situación que vulnera sus derechos. Castillo citó el caso de un paciente de traumatología que tuvo que gastar 2.200 soles para adquirir un clavo quirúrgico.

La especialidad más afectada es traumatología. Actualmente, 10 pacientes permanecen en emergencia a la espera de hospitalización, sin poder ser operados por falta de insumos, lo que genera hacinamiento y paraliza la rotación de camas. “Hay pacientes a quienes les dicen que su operación será programada recién en tres meses, hasta que consigan el insumo. Si no pueden comprarlo, simplemente esperan”, lamentó.

Más del 50 % de cirugías electivas en riesgo de suspensión

El hospital realiza en promedio 30 a 35 cirugías electivas diarias. Sin embargo, de no solucionarse el problema, más del 50 % podría suspenderse, según comentó el cuerpo médico.

La falta de medicamentos como la neostigmina, indispensable para revertir la anestesia general, así como tubos endotraqueales, catéteres y suturas, ha generado serias limitaciones en el centro quirúrgico.

Críticas a la gestión y acciones legales

Castillo Castro cuestionó duramente a las autoridades del hospital, a quienes acusó de haber sido designadas por criterios políticos y no técnicos. “No hay una lucha real por el hospital, porque saben que si hacen más bulla, serán removidos inmediatamente”, señaló.

Ante ello, el cuerpo médico ha decidido formalizar su pedido de declaratoria de emergencia y remitir documentos a EsSalud, la Fiscalía de Prevención del Delito, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de salvaguardar la responsabilidad legal de los médicos y advertir a la población.

Cabe destacar que el Hospital Víctor Lazarte Echegaray atiende a una población inscrita de aproximadamente 800 mil asegurados en toda la región La Libertad, lo que agrava la magnitud del problema. “Seguiremos trabajando, pero con todas las limitaciones. Esta situación ya no da para más”, concluyó el presidente del cuerpo médico.

Mientras las autoridades evalúan el pedido de emergencia, cientos de pacientes continúan esperando atención en los pasillos del hospital que según el cuerpo médico funciona al borde del colapso.