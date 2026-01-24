HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Atentan con explosivo contra discoteca Luxor en Trujillo: habría ocurrido durante visita del ministro del Interior

El estruendo fue escuchado por vecinos de varios distritos de Trujillo y habría coincidido con la visita del ministro Vicente Tiburcio, quien se encontraba en la región para abordar la creciente inseguridad ciudadana.

Ataque a discoteca Luxor en Trujillo
Ataque a discoteca Luxor en Trujillo | Difusión

Un nuevo ataque con explosivos se registró la mañana de este sábado 24 de enero en la ciudad de Trujillo. El atentado tuvo como objetivo la discoteca Luxor, ubicada en la prolongación Fátima, y provocó pánico entre vecinos de distintos distritos, quienes reportaron haber escuchado el estruendo alrededor de las 11:20 a. m. El hecho ocurrió mientras el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se encontraba en la región para abordar la problemática de la inseguridad y la criminalidad.

De acuerdo con los testimonios, la detonación causó daños materiales en la puerta del establecimiento y afectó a viviendas aledañas, donde se registró la rotura de lunas debido a la onda expansiva. Tras el ataque, efectivos de la Policía Nacional del Perú se desplazaron hasta la zona para realizar las diligencias correspondientes y acordonar el área. Las autoridades esperan obtener mayor información a partir del análisis de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores del lugar de la explosión.

Nota en desarrollo...

