Discusión en instalaciones de Hidrandina termina en tragedia: un muerto y dos heridos en Trujillo

Un jefe de seguridad de Hidrandina habría disparado a tres trabajadores en Trujillo. | La República | Yolanda Goicochea

Se ha confirmado un fallecido y dos heridos en el interior de la oficina de Hidrandina, ubicada en la cuadra 8 del Jirón San Martín, Trujillo. La zona permanece bajo la presencia de efectivos policiales. Hace unos momentos, ingresó el equipo de Criminalística para realizar las diligencias correspondientes. Un jefe de seguridad habría disparado a dos trabajadores y luego perdió la vida.

El ministro de Vivienda llegó hasta el lugar de los hechos para presenciar lo que ocurrió en el local. Entre los afectados se encontraría el gerente de la empresa eléctrica. El incidente se habría originado a raíz de una gresca entre los trabajadores. Se registró varios disparos en el establecimiento aproximadamente a las 2:30 p.m., según declaró una vecina que vive cerca, y que se trataría de un hostigamiento laboral.

Noticia en desarrollo