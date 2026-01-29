HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Presentación de Mano Menezes como DT de Perú EN VIVO
Presentación de Mano Menezes como DT de Perú EN VIVO      Presentación de Mano Menezes como DT de Perú EN VIVO      Presentación de Mano Menezes como DT de Perú EN VIVO      
Sociedad

Trujillo: intervienen a tres presuntos extorsionadores en el distrito de El Porvenir

Durante su detención, la Policía encontró artefactos explosivos, stickers extorsivos y celulares que utilizaban para amenazar a sus víctimas.

Los detenidos formarían parte de “Los Terribles de la Calle”. Foto: Composición LR / PNP
Los detenidos formarían parte de “Los Terribles de la Calle”. Foto: Composición LR / PNP

Una banda criminal dedicada a la extorsión y al acopio ilegal de explosivos y municiones fue desarticulada durante un operativo policial realizado en el distrito de El Porvenir, en la provincia de Trujillo.

La intervención se llevó a cabo en el asentamiento humano La Merced, y estuvo a cargo de la División de Investigación Criminal Este (Depincri Este). En el lugar fueron detenidas cuatro personas, presuntas integrantes de la organización conocida como “Los Terribles de la Calle”.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES 2026: EL POLÉMICO HISTORIAL DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Extorsionadores dejan artefacto explosivo en restaurante recién inaugurado en Trujillo

lr.pe

Entre los intervenidos se encuentra alias “Callejero”, sindicado como cabecilla de la banda, junto a “Anita”, “Waly” y “Mosa”. Durante el operativo, la Policía incautó cinco cartuchos de dinamita, seis municiones, dos motocicletas, cuatro teléfonos celulares, cuatro chips telefónicos y un sticker presuntamente utilizado para actos de extorsión.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Los detenidos y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades para las diligencias de ley.

Notas relacionadas
Extorsionadores dejan artefacto explosivo en restaurante recién inaugurado en Trujillo

Extorsionadores dejan artefacto explosivo en restaurante recién inaugurado en Trujillo

LEER MÁS
Fuerte incendio consume tienda de repuestos para autos en Trujillo: falta de agua complica la emergencia

Fuerte incendio consume tienda de repuestos para autos en Trujillo: falta de agua complica la emergencia

LEER MÁS
Crisis en el Hospital Belén de Trujillo: más de 300 cirugías electivas serán suspendidas por un mes

Crisis en el Hospital Belén de Trujillo: más de 300 cirugías electivas serán suspendidas por un mes

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Minedu anuncia bonificación para 200 mil docentes del sector público desde marzo

Minedu anuncia bonificación para 200 mil docentes del sector público desde marzo

LEER MÁS
Adulta mayor denuncia a su propia hija por robarle S/200.000 de su jubilación: "Sacaba día a día S/3.000"

Adulta mayor denuncia a su propia hija por robarle S/200.000 de su jubilación: "Sacaba día a día S/3.000"

LEER MÁS
Marcelino, el hombre más longevo del Perú, tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

Marcelino, el hombre más longevo del Perú, tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cuándo y a qué hora son las Elecciones Generales Perú 2026

China impulsa el mercado mundial del litio y renueva las expectativas para un país de América Latina

Año Nuevo Chino 2026: descubre cuándo comienza el Año del Caballo y su significado

Sociedad

Alumnos de Bellas Artes rechazan comisión puesta por Minedu y denuncian que todos los procesos académicos están paralizados

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 29 de enero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Erick Moreno, alias el ‘Monstruo’, será recluido a la Base Naval del Callao: así fue su traslado

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cuándo y a qué hora son las Elecciones Generales Perú 2026

PJ ordena levantar secreto bancario de José Luna Gálvez por nexos con red de Luis Castañeda Lossio

Contraloría de Colombia reporta que la compra de 17 cazas suecos Gripen fue la mejor elección

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025