Trujillo: intervienen a tres presuntos extorsionadores en el distrito de El Porvenir

Los detenidos formarían parte de “Los Terribles de la Calle”. Foto: Composición LR / PNP

Una banda criminal dedicada a la extorsión y al acopio ilegal de explosivos y municiones fue desarticulada durante un operativo policial realizado en el distrito de El Porvenir, en la provincia de Trujillo.

La intervención se llevó a cabo en el asentamiento humano La Merced, y estuvo a cargo de la División de Investigación Criminal Este (Depincri Este). En el lugar fueron detenidas cuatro personas, presuntas integrantes de la organización conocida como “Los Terribles de la Calle”.

Entre los intervenidos se encuentra alias “Callejero”, sindicado como cabecilla de la banda, junto a “Anita”, “Waly” y “Mosa”. Durante el operativo, la Policía incautó cinco cartuchos de dinamita, seis municiones, dos motocicletas, cuatro teléfonos celulares, cuatro chips telefónicos y un sticker presuntamente utilizado para actos de extorsión.

Los detenidos y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades para las diligencias de ley.