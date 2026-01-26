HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Presunta mafia asiática traficaba con pasaportes en el aeropuerto Jorge Chávez: robaban identidades de ciudadanos extranjeros

Un ciudadano asiático fue detenido tras llegar de Brasil e intentar viajar a Chile con un pasaporte auténtico ajeno, modalidad que le permitió superar controles tradicionales, pero fue detectada por el sistema biométrico de Migraciones.

Detenido en Jorge Chávez por intentar viajar con pasaportes auténticos de terceros
Detenido en Jorge Chávez por intentar viajar con pasaportes auténticos de terceros | Panorama

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez volvió a encender sus alertas tras la detención de un ciudadano asiático que intentaba viajar al extranjero usando un pasaporte que no coincidía con sus rasgos físicos. La alerta fue activada por el control biométrico de Migraciones, lo que dio inicio a una investigación que destapó la presunta operación de una mafia china dedicada al tráfico de identidades.

El caso no sería aislado. En la última semana, una ciudadana boliviana y un ciudadano ecuatoriano fueron intervenidos en el mismo terminal aéreo por situaciones similares. Según un reportaje de Panorama, las autoridades investigan a una red que no emplea documentos falsificados, sino pasaportes auténticos pertenecientes a terceros, utilizados sin autorización para burlar los controles migratorios.

Cae extranjero por alerta biométrica de Migraciones

El ciudadano intervenido se identificó como Chan Ka Wai y aseguró ser originario de Hong Kong. Superó la verificación inicial y avanzó hasta las puertas electrónicas de Migraciones, pero el reconocimiento biométrico detectó que sus rasgos faciales no coincidían con la información del documento presentado, por lo que se le negó el paso.

Durante la revisión de sus pertenencias, las autoridades hallaron otros dos pasaportes: uno de Taiwán y otro de la República Popular China, cada uno con identidades distintas. Este hallazgo reforzó las sospechas de una modalidad reiterada para ingresar y salir de diferentes países usando documentos ajenos.

Jorge Chávez como escala en rutas de tráfico de identidades

Las cámaras de seguridad registraron los primeros movimientos del intervenido la madrugada del jueves 8 de enero. Apenas llegó al terminal aéreo, sostuvo un breve encuentro con otro ciudadano asiático, quien es investigado como presunto cómplice. Luego pasó por los controles habituales hasta llegar a la zona biométrica, donde se confirmó la irregularidad.

Según Migraciones, el ciudadano fue identificado como Chun-Chia Lin, de nacionalidad taiwanesa, que portaba pasaportes auténticos de terceros. “En el caso del ciudadano chino se detectó que no coincidía con la identidad del documento”, indicaron fuentes del aeropuerto. Finalmente, fue detenido por la Policía Nacional en el área de control secundario.

De acuerdo con el general PNP Francisco Ninalaya, jefe de la División de Seguridad Aeroportuaria, el detenido había ingresado al Perú procedente de Brasil y pretendía viajar hacia Chile. Este trayecto confirmaría el uso del país como punto de tránsito dentro de rutas internacionales más amplias.

Las autoridades señalaron que este tipo de maniobras se apoya en identidades atractivas para el cruce de fronteras, como la de Hong Kong, que permite el ingreso a varios países sin mayores restricciones. El uso de pasaportes auténticos dificulta la detección sin apoyo tecnológico.

Hasta 10 años de prisión

Este no sería el único episodio registrado en lo que va del año. En la última semana, también fueron intervenidos una ciudadana boliviana y un ciudadano ecuatoriano por usar documentos que no les pertenecían. En uno de los casos, el intervenido afirmó ser peruano, proveniente de Cajamarca, pero no pudo precisar ni la provincia ni el distrito donde supuestamente había nacido.

Las investigaciones preliminares apuntan a una organización que operaría en varios países de la región, dedicada al tráfico de identidades reales para evadir controles migratorios. La normativa vigente contempla penas de entre cuatro y diez años de prisión, mientras Migraciones y la PNP continúan las diligencias para determinar el alcance de la presunta red criminal.

