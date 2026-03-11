HOYSuscripcion LR Focus

‘La Granja VIP’ desata polémica al anunciar a ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, como participante del nuevo reality peruano

Christian Martínez Guadalupe fue encarcelado en 2024 tras ser acusado por una joven de 19 años de presunto abuso en el domicilio de Jefferson Farfán. Recuperó su libertad en 2025 y ahora es el nuevo jale de ‘La Granja VIP’.

'La granja VIP' será conducido por Yaco Eskenazi y Ethel Pozo. Foto: Composición LR/Panamericana TV.
Christian Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán y más conocido como ‘Cri Cri’, ha sido anunciado como nuevo participante de ‘La Granja VIP’, el nuevo reality nacional de Panamericana Televisión que se estrenará este lunes 16 de marzo. El programa será conducido por Yaco Eskenazi y Ethel Pozo.

El llamado ha desatado polémica, ya que en 2024 fue encarcelado tras ser acusado por una joven de 19 años de presunto abuso, que, según la denuncia, ocurrió en la propia casa de Jefferson Farfán. Sin embargo, recuperó su libertad en 2025 y él se declaró inocente, mientras que el abogado del exfutbolista afirmó que apelarían.

‘Cri Cri’ es anunciado como nuevo participante de ‘La Granja VIP’

La cuenta oficial de Instagram de ‘La Granja VIP’ anunció a Christian Martínez Guadalupe como nuevo participante del reality peruano. Allí lo calificaron como “El ingreso que todos esperaban”.

​“¡Se acabó la espera! Cri Cri llega a La Granja VIP y no viene a pasar desapercibido. En un lugar donde cada movimiento es vigilado por más de 40 cámaras, ¿podrá demostrar quién es realmente o el encierro le jugará en contra?”, señalaron.

De esta manera, ‘Cri Cri’ se sumará a una lista de artistas conformada por Mark Vito, Mónica Torres, Renato Rossini Jr., Yiddá Eslava, Gabriela Herrera, Celine Aguirre, Miguel Vergara, La Mackyna y Pamela López. Recordemos que serán un total de 16 participantes.  

¿De qué trata ‘La Granja VIP’ y cuál es el premio?

‘La Granja VIP’ mostrará a 16 celebridades peruanas aisladas de la sociedad durante 13 semanas, sin celulares, redes sociales ni contacto con el exterior, lo que pondrá a prueba su capacidad de adaptación, resistencia e inteligencia emocional. Además, deberán cuidar y alimentar a distintos animales de granja.

El premio constará de S/100.000 en un largo proceso en el que el ganador podría protagonizar peleas o hasta encontrar el amor con alguno de los participantes. El reality se estrenará este lunes 16 de marzo por Panamericana TV a las 8.30 de la noche.

