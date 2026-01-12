Agentes de la Dirandro detuvieron a 'El Químico' en el aeropuerto Jorge Chávez. | América TV | Composición LR

Agentes de la Dirandro detuvieron a 'El Químico' en el aeropuerto Jorge Chávez. | América TV | Composición LR

Edison Alberto Romero Parga, alias 'El Químico', es un narcotraficante colombiano que fue capturado en el aeropuerto Jorge Chávez el 22 de diciembre de 2025, tras burlar los sistemas de seguridad para transportar droga, gracias a la intervención de efectivos de la Dirandro. Según declaró Leiby Huamán, general de la Policía Nacional del Perú y jefe de la Dirandro, a América TV, este sujeto se dedicaba a neutralizar y encapsular la cocaína mediante el uso de un jebe líquido. "Con este, construía tornamesas de DJ, tocadiscos, y él mismo lo llevaba a Guatemala, Puerto Rico y Francia".

'El Químico' pertenece a una organización criminal transnacional dedicada al tráfico ilícito de drogas, según el jefe de la Dirandro. De acuerdo con el Certificado de Movimiento Migratorio, tiene más de 65 salidas del país y otras tantas de manera ilegal por fronteras en Ecuador y Chile. Su especialidad, al parecer, era transformar la cocaína hasta volverla indetectable para los escáneres, los reactivos y hasta los perros antidrogas. La sustancia ilícita se ocultaba en materiales de plástico que seleccionaba cuidadosamente.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ ENCAPUCHADO SE REÚNE CON AMIGO DE BOLUARTE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Dos influencers de TikTok son capturadas en aeropuerto Jorge Chávez cuando intentaban transportar cocaína y tusi a Indonesia

'El Químico' escondía droga en objetos de color negro

Para 'El Químico', cualquier objeto de color negro se convertía en una oportunidad para esconder la droga. En su laboratorio, disolvía la cocaína, la fijaba y la adhería químicamente a diversos materiales. "Cuando llega al lugar de destino, revierte nuevamente; aísla la cocaína y la obtiene en estado sólido", señaló Miluska Fashe, coronel PNP y química de la Dirandro. En ese proceso, indicó, se pierde aproximadamente el 10% del peso total.

En enero de 2024, su nombre apareció en los expedientes, luego de que se detectara una millonaria incautación de droga camuflada en una sustancia sintética adherida a baldosas de madera, valorada en más de 300 millones de dólares. Romero Parga neutralizaba grandes cantidades de cocaína para organizaciones ubicadas en Chile, El Salvador, Colombia, Puerto Rico y Francia, según el general Huamán.

PUEDES VER: Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

Edison Romero era buscado por la DEA y la Dirandro

Edison Romero era buscado por la Administración de Control de Drogas, más conocida como la DEA (por sus siglas en inglés), y la Dirandro. Los seguimientos de las autoridades hacia el traficante no se limitaron a Lima, pues también se realizaron vigilancias en Francia y España. Con la solicitud de extradición en trámite, lo único que querían los agentes antidrogas era que el criminal regresara a Perú, para capturarlo apenas bajara del avión procedente del país europeo.

Todos sus últimos movimientos en libertad fueron captados por las cámaras de seguridad del aeropuerto Jorge Chávez. Cuando estaba a punto de pasar por Migraciones, las autoridades lo detuvieron. Se espera extraditarlo a Estados Unidos para juzgarlo por el delito de narcotráfico.

Su hermano también se encuentra preso por tráfico ilícito de drogas, según reportó el jefe de la Dirandro a través de un documento del INPE, y su padre también se dedicaría a esta actividad. Puede enfrentar una condena no menor de 10 años y no mayor que cadena perpetua.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.