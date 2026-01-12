Liberan a familia acusada de usar tarjeta clonada de alto funcionario para comprar pasajes aéreos y su abogado denuncia estafa | Foto: composición LR/ Panamericana.

El Poder Judicial del Callao ordenó la comparecencia con restricciones por nueve meses e impedimento de salida del país para Rafael Cano Pozo (38) y Jáqueline Tapia Cabrera, quienes fueron detenidos la primera semana de enero en el Aeropuerto Jorge Chávez, cuando se disponían a viajar con sus hijos a Colombia. Los esposos son investigados por presuntamente haber comprado pasajes aéreos con una tarjeta clonada perteneciente a un alto funcionario del Tribunal Constitucional.

La decisión se dio luego de que la Fiscalía solicite una prisión preventiva de siete meses para ampliar la investigación. La medida generó protestas entre los familiares, quienes realizaron un plantón durante varios días a las afueras de la sede judicial para expresar su respaldo a los acusados.

Abogado de acusados de clonar tarjeta señala que fueron estafados

El 4 de enero, la familia Cano Tapia adquirió los pasajes con destino a Colombia por un total de S/9.000. Tras la transacción, el funcionario público agraviado recibió un aviso electrónico por el monto de US$ 4.700 en su tarjeta.

La defensa legal sostiene que Rafael Cano Pozo y Jáqueline Tapia Cabrera fueron víctimas de una estafa, tras comprar los pasajes a Jean Paúl Oré, cuyo contacto lo tenían desde hace cuatro años. La mujer declaró que se animaron a pactar un viaje con él por primera vez tras la recomendación de una tercera persona. Hasta el momento, el vendedor no ha acudido a ninguna de las citaciones del Poder Judicial para rendir su declaración.

“Han pasado de ser víctimas a ser investigados. En un principio, la Fiscalía realiza un tema de flagrancia delictiva, pero en agravio de un alto funcionario, del señor Francisco Humberto Morales Sarabia. El señor se encontraba en Brasil. Es algo imposible que mi patrocinado haya tenido algún nexo causal con la tarjeta para realizar este delito de fraude informático”, señaló.

Según la hija de Cano Pozo, el acta de visualización prueba que su padre adquirió los pasajes a Jean Paúl Oré. “El comprador vendría a ser mi papá, quien habló directamente con él por WhatsApp por la recomendación de un amigo donde se le cotiza los precios de viaje”, refirió.

Sin embargo, la Policía mantiene la hipótesis de que se trataría de una banda criminal denominada Los Falsos del Aeropuerto, presuntamente vinculada a delitos de fraude informático.

“Nadie prepara un viaje familiar para seis personas, con niños incluidos, con horas de anticipación. En este caso, los padres tenían conocimiento del origen ilícito con el cual se compró los boletos del pasaje aéreo”, señaló para Panamericana el coronel PNP Fredy Delgado, jefe de la División de Estafas de la Dirincri.

Acusados de clonar tarjeta de alto funcionario registran más de 30 denuncias

Según información policial, Rafael Cano Pozo registra más de 34 denuncias por delitos como hurto agravado de vehículo, robo agravado con arma de fuego y tráfico ilícito de drogas, mientras que Jáqueline Tapia Cabrera acumula más de 30 por hechos similares, lo que refuerza, para la Policía, la hipótesis de una presunta vinculación con actividades ilícitas previas. En 2018, ambos fueron intervenidos en diferentes ocasiones junto a envoltorios de PVC.

Además, se conoció que la pareja presenta un frecuente movimiento migratorio, con al menos 22 salidas del país en los últimos años. Entre los destinos figuran México, Panamá, Chile y República Dominicana, país al que habrían viajado en reiteradas ocasiones, según los registros oficiales revisados por las autoridades durante la investigación.

Pese a estos elementos, la defensa de los acusados sostiene que los antecedentes y los viajes al extranjero no prueban la comisión del delito imputado y recalca que el caso debe centrarse en la supuesta estafa cometida por el vendedor de los pasajes. El Poder Judicial continuará evaluando las pruebas durante los nueve meses que durará la comparecencia con restricciones impuesta a los investigados.

