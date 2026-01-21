Fiscalía pide más de 5 años de prisión para 10 trabajadores de Corpac y LAP por muerte de 3 bomberos

A más de tres años del trágico accidente en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, en el que tres bomberos perdieron la vida tras el choque de su camión con un avión de Latam Airlines, el proceso judicial se acerca a su etapa decisiva. La investigación preparatoria concluyó y la Fiscalía solicitó 5 años y 5 meses de prisión contra los presuntos responsables.

De acuerdo con la investigación fiscal, siete controladores de Corpac y cuatro trabajadores de Lima Airport Partners (LAP), son acusados por delito de homicidio culposo agravado en agravio de Ángel Torres García, Nicolás André Santa Gadea Morales y Manuel Hugo Villanueva Alarcón.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ DESCARTA RENUNCIA Y ALFONSO LÓPEZ CHAU EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

La acusación fue presentada por el fiscal Eduardo Luna, de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, tercer despacho.

Los inculpados son: Abraham Adrian Vega Mesias, Paul Francisco Sánchez León, Juan Enrique Salas Rivera, Carlos Francisco Peña Mendoza, Wilber David Ruiz de los Ríos, Reynaldo Isaías Bravo Tejada, Marcelo Yurinelli Rodríguez Jerí, Sarita Estrella Alcántara Carthy, Juan Diego Izquierdo Escudero y Esther Isabel Ramos Laura.

El abogado de las familias de los bomberos fallecidos, Jimmy Sotomayor, señaló que existen pruebas contundentes contra los investigados. Las familias de las víctimas habían reclamado una reparación civil de un millón y medio de dólares por cada bombero fallecido, además de una pena efectiva de cárcel para los acusados.

La denuncia fiscal además alcanza en concurso ideal con el delito de lesiones culposas agravadas en agravio de Gregorio Apaza Pineda, Maritza Apaza Rojas, Percy Antonio Callata Cayte, Jesús Ccuno Ccausto, Cludo Idelfonso Gutiérrez Muñóz, Eliana Idealsa Gutiérrez Mamani, Víctor Adán Málaga Carcasi, Silvia Karyna Santamaría Saavedra, maría Isabel Vargas Páucar, Eloy Mario Vilca Condori e Iván Leonardo Gonzales Laura.

“Consideramos que la decisión de la fiscalía de acusar y pedir pena efectiva de cárcel es la correcta porque hay un concurso ideal de delitos, no solo se ha producido la muerte de tres personas sino también lesiones graves a diversas personas con lo cual la fiscalía está pidiendo esta pena efectiva de cárcel por haber identificado concurso ideal de delitos entre homicidios y lesiones culposas, con pluralidad de víctimas”, dijo el abogado Jimmy Sotomayor.

A su juicio “es correcta la pena que se está pidiendo y tiene que ser efectiva porque sobrepasa los 5 años”, argumentó.

Explicó que, “ahora el juez de investigación preparatoria del Callao (Roberto Carlos Sucno Jara) debe ordenar que el caso pase a juicio y las familias de las víctimas, por fin, puedan encontrar justicia este año”.

Finalmente subrayó que los 10 inculpados “tienen que ir a la cárcel, la única forma de evitar la prisión es que acepten su responsabilidad y paguen la reparación civil”

Esta tragedia ocurrió el sábado 18 de noviembre del 2022 en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao luego que un avión colisionara con un camión de emergencia de los Bomberos.

Nicolás Santa Gadea y Ángel Torres murieron al instante tras el impacto. Manuel Villanueva falleció siete meses después de una larga agonía y en medio de investigaciones contra su propia persona a quien quisieron responsabilizar del incidente.