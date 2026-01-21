HOYSuscripcion LR Focus

El nuevo Aeropuerto Jorge Chávez impidió la entrada al país a más de 1.300 extranjeros en 2025: ¿por qué fueron inadmitidos?

Un total de 1.329 extranjeros no pudieron ingresar al Perú en 2025, según la Superintendencia Nacional de Migraciones, debido a estrictos controles migratorios aplicados en el Aeropuerto Jorge Chávez.

Las autoridades migratorias del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez han impedido el ingreso de más de 1.300 ciudadanos extranjeros al Perú.
Las autoridades migratorias del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez han impedido el ingreso de más de 1.300 ciudadanos extranjeros al Perú.

De acuerdo con la información de la Superintendencia Nacional de Migraciones, un total de 1.329 extranjeros fueron impedidos de ingresar al Perú en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez durante 2025. Gracias a los estrictos controles migratorios implementados por las autoridades peruanas, como el trabajo de verificación y fiscalización, se ha podido llevar a cabo la expulsión de aquellos ciudadanos foráneos que no cumplían con los requisitos correspondientes para entrar al país.

Autoridades peruanas resguardan la seguridad migratoria en el Aeropuerto Jorge Chávez. Foto: El Peruano

Autoridades peruanas resguardan la seguridad migratoria en el Aeropuerto Jorge Chávez. Foto: El Peruano

¿Cuáles fueron las razones por las cuales fueron inadmitidos?

La acción emprendida por la Superintendencia Nacional de Migraciones se concretó tras un exhaustivo proceso de evaluación, que incluyó la verificación de los requisitos de admisibilidad, el descarte de alertas e impedimentos, y un detallado perfilamiento de riesgos. Como resultado, los ciudadanos extranjeros que no se ajustaron a la normativa migratoria vigente fueron impedidos de ingresar al país y retornaron a su país de origen, en coordinación con las aerolíneas.

Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, entre las principales razones detectadas por las autoridades migratorias figuran el incumplimiento del perfil de turista, que concentra el 44 % de los casos; la falta de visa para ingresar al territorio nacional (22,2 %); y la ausencia de un pasaporte válido (17,1 %). Además, se registraron impedimentos vinculados a motivos de seguridad nacional, orden interno y/o público (4,6 %), así como la falta de documento de viaje (3,5 %), entre otros factores.

“La inadmisión de extranjeros que no reúnen los requisitos establecidos por la normativa migratoria no solo protege la seguridad frente a eventuales riesgos, sino que garantiza el orden y la integridad de nuestro sistema migratorio desde el primer punto de control en el país”, señaló el superintendente nacional de Migraciones, Alberto Balladares.

¿De qué países provienen la mayoría de los extranjeros expulsados del país?

La mayoría de los ciudadanos extranjeros expulsados del Perú provienen de Colombia, Venezuela, Estados Unidos, China, Ecuador, República Dominicana, Brasil, México, Cuba, España, Argentina, entre otros países.

El incremento de la migración irregular de personas indocumentadas en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez ha llevado a las autoridades peruanas a reforzar las medidas de control y prevención, con el objetivo de garantizar el orden migratorio, la seguridad interna y el cumplimiento de la normativa vigente.

¿Cómo gestiona el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez el refuerzo control migratorio?

Como parte del refuerzo del control migratorio, el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez dispone del Sistema de Información Avanzada de Pasajeros (APIS), además de diversos mecanismos de intercambio de información que permiten una comunicación permanente con Interpol, la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras agencias internacionales, con el fin de descartar alertas y prevenir cualquier riesgo para la seguridad.

En ese sentido, la gestión del control migratorio también se efectúa con la captura de las huellas y la fotografía de las personas extranjeras que ingresan por el Aeropuerto Jorge Chávez.

