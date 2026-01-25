Vecina en VMT invadió la vereda para instalar techo, rejas y la convirtió en su cochera privada: "Me costó caro"

La vecina negó que la reja impidiera el paso de los peatones. | Foto: composición LR/ TikTok

La vecina negó que la reja impidiera el paso de los peatones. | Foto: composición LR/ TikTok

Un hecho insólito generó una ola de comentarios en las redes sociales. ¿Qué sucedió? Una mujer no tuvo mejor idea que construir una cochera privada, pero en plena calle de Villa María del Triunfo (VMT).

Durante un recorrido de la periodista Katty Villalobos, ahora tiktoker conocida como 'Katty con Kalle', se dio con la sorpresa de encontrarse con una enorme reja que impedía el paso de los vecinos y tenían que bajar por la pista para atravesar el espacio.

Reja tenía candado y contaba con techo para protegerse del sol y la lluvia

Según mostró la periodista, la reja estaba cerrada con candados y para evitar que la luz del sol recaiga sobre el auto, colocó un techo de calaminas. Al ser interrogada por la creadora de contenidos, la dueña aseguró que era por su propia seguridad.

“Tienes que ir por la pista. La vecina se agarró toda la calle”, señaló la periodista. Segundos después se oyó decir a la dueña de la vivienda que no se podía pasar y afirmó que la construcción había sido costosa.

Abogado señala que es ilegal invadir la vía pública, pese a inseguridad

“Me costó caro (la instalación). Acá tiene puerta para que pasen. Si alguien pasa sale por la otra puerta, yo le abro y tiene para salir. Recién estoy saliendo para sacar el candado”, manifestó la propietaria.

Según Luis Pastor, abogado en temas municipales, los vecinos no pueden invadir la vía pública, pese a la inseguridad ciudadana porque estaría atentando contra el libre tránsito de la policía, bomberos en caso de un siniestro.