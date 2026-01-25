HOYSuscripcion LR Focus

Precio del dólar hoy, domingo 25 de enero de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar en Perú HOY, domingo 25 de enero. | Foto: Composición LR
Precio del dólar en Perú HOY, domingo 25 de enero. | Foto: Composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 25 de enero, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,345 la compra y S/3,360 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 25 de enero?

Banco de la Nación

  • Compra: S/3.300
  • Venta: S/3.410

BBVA

  • Compra: S/3.291
  • Venta: S/3.425

Scotiabank

  • Compra: S/3.240
  • Venta: S/3.571
