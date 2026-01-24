Segundo Montalvo ya tiene las 26 firmas para presentar moción de vacancia contra José Jerí

El congresista Segundo Montalvo, de Perú Libre, reunió las 26 firmas necesarias para presentar ante el Congreso una moción de vacancia contra el presidente José Jerí. El documento fue ingresado al área de trámite documentario y activa el procedimiento parlamentario que podría derivar en un debate sobre la permanencia del mandatario en el cargo.

La iniciativa se sustenta en la causal constitucional de incapacidad moral permanente. Los firmantes consideran que existen hechos políticos y administrativos que comprometen la idoneidad del jefe de Estado para continuar al frente del Gobierno, por lo que solicitan que el pleno evalúe su conducta y responsabilidades.

Con el ingreso del oficio, la Mesa Directiva deberá dar cuenta de la moción y definir su inclusión en la agenda del pleno. Para que el pedido sea admitido a debate, se requiere el voto de al menos el 40 % de los congresistas hábiles, paso previo a una eventual citación del presidente José Jerí para que ejerza su defensa.

Chifagate desencadenó iniciativa parlamentaria contra José Jerí

La moción de vacancia contra José Jerí sostiene que el mandatario incurrió en conductas incompatibles con la dignidad del cargo al sostener reuniones no registradas con un empresario chino, fuera de la agenda oficial y sin informar al Congreso ni a la ciudadanía. Para los firmantes, estos encuentros vulneran los principios de transparencia, probidad y rendición de cuentas que deben regir el ejercicio de la Presidencia y comprometen la confianza pública en la conducción del Estado.

El documento señala que estos hechos no constituyen simples irregularidades administrativas, sino que configuran una conducta políticamente reprochable que afecta la legitimidad de la función presidencial. Bajo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la incapacidad moral permanente se vincula a actos que revelan una falta de idoneidad para ejercer el poder, especialmente cuando se comprometen intereses nacionales o se generan sospechas de influencia indebida en decisiones del Ejecutivo.

Además, el oficio afirma que la permanencia de José Jerí en el cargo ha creado un escenario de desconfianza institucional y debilitamiento de la autoridad presidencial. Por ello plantea que corresponde activar el mecanismo constitucional de control político para restablecer el equilibrio de poderes y proteger la integridad de la función pública frente a conductas consideradas incompatibles con la investidura presidencial.

Seis mociones de censura también fueron presentadas

El Congreso acumula seis iniciativas de censura contra José Jerí, impulsadas por bancadas y congresistas de distintas tiendas, todas sustentadas en la pérdida de idoneidad ética, la falta de transparencia y las reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang. Las mociones, presentadas por Ruth Luque, Elías Varas, Jaime Quito, Edwar Málaga, Renovación Popular y Edwin Martínez, coinciden en que estos encuentros fuera de agenda, sumados a presuntos conflictos de interés, versiones contradictorias y cuestionamientos a su manejo de la crisis de seguridad, configuran una conducta incompatible con la investidura presidencial y con los estándares mínimos de probidad en la función pública.

A estos cuestionamientos se añaden denuncias sobre decisiones adoptadas durante su gestión interina, el deterioro de la imagen internacional del país, el incremento de la violencia criminal y la presunta influencia de intereses empresariales vinculados a proyectos estratégicos como la hidroeléctrica Pachachaca 2. En conjunto, las iniciativas plantean que la permanencia de José Jerí en el cargo debilita la legitimidad institucional, afecta la confianza ciudadana y justifica el ejercicio del control político para su remoción, ya sea mediante censura o a través de una moción de vacancia.