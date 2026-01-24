HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Universitario se enfrenta a la U de Chile en el Monumental
EN VIVO | Universitario se enfrenta a la U de Chile en el Monumental     EN VIVO | Universitario se enfrenta a la U de Chile en el Monumental     EN VIVO | Universitario se enfrenta a la U de Chile en el Monumental     
Política

Segundo Montalvo ya tiene las 26 firmas para presentar moción de vacancia contra José Jerí

La iniciativa impulsada por el congresista Segundo Montalvo alcanzó el número mínimo de adhesiones para ser ingresada formalmente al Congreso y plantea la destitución del presidente José Jerí por la causal de incapacidad moral permanente.

Congresista reunió las 26 firmas necesarias para presentar la moción de vacancia contra Jerí. Foto: composición LR
Congresista reunió las 26 firmas necesarias para presentar la moción de vacancia contra Jerí. Foto: composición LR

El congresista Segundo Montalvo, de Perú Libre, reunió las 26 firmas necesarias para presentar ante el Congreso una moción de vacancia contra el presidente José Jerí. El documento fue ingresado al área de trámite documentario y activa el procedimiento parlamentario que podría derivar en un debate sobre la permanencia del mandatario en el cargo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La iniciativa se sustenta en la causal constitucional de incapacidad moral permanente. Los firmantes consideran que existen hechos políticos y administrativos que comprometen la idoneidad del jefe de Estado para continuar al frente del Gobierno, por lo que solicitan que el pleno evalúe su conducta y responsabilidades.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ PROTEGIDO POR KEIKO Y PERSECUCIONES POLÍTICAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Con el ingreso del oficio, la Mesa Directiva deberá dar cuenta de la moción y definir su inclusión en la agenda del pleno. Para que el pedido sea admitido a debate, se requiere el voto de al menos el 40 % de los congresistas hábiles, paso previo a una eventual citación del presidente José Jerí para que ejerza su defensa.

PUEDES VER: No 87, el Congreso solo necesita 66 votos si en verdad quiere sacar a José Jerí de la Presidencia

lr.pe

Chifagate desencadenó iniciativa parlamentaria contra José Jerí

La moción de vacancia contra José Jerí sostiene que el mandatario incurrió en conductas incompatibles con la dignidad del cargo al sostener reuniones no registradas con un empresario chino, fuera de la agenda oficial y sin informar al Congreso ni a la ciudadanía. Para los firmantes, estos encuentros vulneran los principios de transparencia, probidad y rendición de cuentas que deben regir el ejercicio de la Presidencia y comprometen la confianza pública en la conducción del Estado.

El documento señala que estos hechos no constituyen simples irregularidades administrativas, sino que configuran una conducta políticamente reprochable que afecta la legitimidad de la función presidencial. Bajo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la incapacidad moral permanente se vincula a actos que revelan una falta de idoneidad para ejercer el poder, especialmente cuando se comprometen intereses nacionales o se generan sospechas de influencia indebida en decisiones del Ejecutivo.

Además, el oficio afirma que la permanencia de José Jerí en el cargo ha creado un escenario de desconfianza institucional y debilitamiento de la autoridad presidencial. Por ello plantea que corresponde activar el mecanismo constitucional de control político para restablecer el equilibrio de poderes y proteger la integridad de la función pública frente a conductas consideradas incompatibles con la investidura presidencial.

PUEDES VER: Keiko Fujimori y Fernando Rospigliosi protegen a José Jerí en medio de cuestionamientos por reuniones con empresario chino

lr.pe

Seis mociones de censura también fueron presentadas

El Congreso acumula seis iniciativas de censura contra José Jerí, impulsadas por bancadas y congresistas de distintas tiendas, todas sustentadas en la pérdida de idoneidad ética, la falta de transparencia y las reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang. Las mociones, presentadas por Ruth Luque, Elías Varas, Jaime Quito, Edwar Málaga, Renovación Popular y Edwin Martínez, coinciden en que estos encuentros fuera de agenda, sumados a presuntos conflictos de interés, versiones contradictorias y cuestionamientos a su manejo de la crisis de seguridad, configuran una conducta incompatible con la investidura presidencial y con los estándares mínimos de probidad en la función pública.

A estos cuestionamientos se añaden denuncias sobre decisiones adoptadas durante su gestión interina, el deterioro de la imagen internacional del país, el incremento de la violencia criminal y la presunta influencia de intereses empresariales vinculados a proyectos estratégicos como la hidroeléctrica Pachachaca 2. En conjunto, las iniciativas plantean que la permanencia de José Jerí en el cargo debilita la legitimidad institucional, afecta la confianza ciudadana y justifica el ejercicio del control político para su remoción, ya sea mediante censura o a través de una moción de vacancia.

Notas relacionadas
José Jerí ahora atribuye a los presos la difusión de sus videos: "No quieren que siga haciendo requisas"

José Jerí ahora atribuye a los presos la difusión de sus videos: "No quieren que siga haciendo requisas"

LEER MÁS
Keiko Fujimori y Fernando Rospigliosi protegen a José Jerí en medio de cuestionamientos por reuniones con empresario chino

Keiko Fujimori y Fernando Rospigliosi protegen a José Jerí en medio de cuestionamientos por reuniones con empresario chino

LEER MÁS
No 87, el Congreso solo necesita 66 votos si en verdad quiere sacar a José Jerí de la Presidencia

No 87, el Congreso solo necesita 66 votos si en verdad quiere sacar a José Jerí de la Presidencia

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delia Espinoza es destituida como fiscal suprema por la Junta Nacional de Justicia

Delia Espinoza es destituida como fiscal suprema por la Junta Nacional de Justicia

LEER MÁS
Dictan 18 meses de prisión preventiva por corrupción para coronel, alférez y 4 suboficiales PNP

Dictan 18 meses de prisión preventiva por corrupción para coronel, alférez y 4 suboficiales PNP

LEER MÁS
Luz Ibáñez tras el retiro de su postulación a la Corte de La Haya: "No me he encapuchado para cumplir mi función"

Luz Ibáñez tras el retiro de su postulación a la Corte de La Haya: "No me he encapuchado para cumplir mi función"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Colegio de Abogados de Lima rechaza decreto que privatiza Petroperú: "Carece de sustento legal"

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Política

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025