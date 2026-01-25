HOYSuscripcion LR Focus

Política

Brasil asume representación diplomática de México en el Perú tras asilo a Betssy Chávez

La decisión se da luego de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México en noviembre del año pasado. El último sábado 24 de enero, la bandera brasileña fue izada en la residencia mexicana, en la que permanece la sentenciada Betssy Chávez.

Betssy Chávez permanece asilada en la Embajada de México desde noviembre del año pasado. Foto: Composición/LR
Betssy Chávez permanece asilada en la Embajada de México desde noviembre del año pasado. Foto: Composición/LR

Brasil asumirá la representación diplomática de México en el Perú luego de la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países en noviembre del año pasado, tras el otorgamiento del asilo diplomático del gobierno mexicano a la sentenciada por conspiración para rebelión Betssy Chávez.

La decisión se da en cumplimiento de los protocolos internacionales luego de la suspensión de vínculos bilaterales entre Perú y México. Como parte de este acuerdo, la bandera brasileña amaneció izada en la Embajada de México este sábado 24 de enero.

Sin embargo, Brasil no podrá gestionar asuntos consulares ni económicos en nombre de México en el Perú, según informó Infobae.

La ruptura diplomática entre Perú y México se originó hace dos meses, luego de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum decidió otorgarle asilo diplomático a Chávez Chino, procesada -en su momento- por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022 durante el mandato del expresidente Pedro Castillo.

El Perú calificó esta decisión como un acto "inamistoso". Asimismo, el Congreso declaró persona non grata a Sheinbaum.

En la actualidad, Chávez se encuentra asilada en la Embajada a la espera de que el Gobierno del presidente José Jerí le otorgue el salvoconducto para que pueda viajar a México.

Como se recuerda, en abril del 2025, Brasil también le otorgó asilo a la ex primera dama, Nadine Heredia, tras ser condenada a 15 años por el caso Lava Jato.

