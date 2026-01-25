El fujimorista Fernando Rospigliosi se consolidó como uno de los máximos defensores de la permanencia de José Jerí en la presidencia. Usando como excusa la cercanía de las elecciones y priorizar la estabilidad del país, ha indicado en diversas oportunidades que impulsar una censura contra el mandatario es "absurdo".

Para fortalecer su postura, el congresista también ha minimizado y bromeado sobre las reuniones no oficiales entre Jerí y empresarios chinos. Tomándoselo a la broma, o simulando ello, por segunda vez Rospigliosi comentó sobre el hecho de forma humorística.

"Jamás (me reuní con Zhihua Yang). El presidente no ha tenido la delicadeza de invitarme ni un chifa, ni un wantán, ni un caramelito chino", expresó a RPP. Esto en referencia a la respuesta de Presidencia, quienes indicaron que Jerí había acudido a una tienda, que estaba cerrada, a "comprar caramelos chinos".

En el mismo sentido, el parlamentario aseguró que nunca ha conocido al referido empresario. "No conozco a ese señor chino que ahora se ha hecho tan famoso y no sé cuál era la relación que tenía con el señor Jerí. Parece que eran amigos desde hace algún tiempo, no lo sé", dijo.

Pese a la originalidad, no es la primera vez que Rospigliosi se toma a la ligera el asunto de la reunión. El último 13 de enero, el congresista minimizó el hecho y expresó: "Le gusta el chifa, pues, déjenlo", en declaración al medio SJL TV.

Fernando Rospigliosi se opone a la vacancia

Seguidamente, en diálogo con RPP, insistió en que es un sinsentido buscar la salida de Jerí. "Yo lo he repetido muchas veces: me parece absurdo a estas alturas, por sospechas (…) vacar a un presidente, en una situación como la que vive el Perú, una situación de inseguridad, aumento de la delincuencia y en vísperas de un proceso electoral, y teniendo en cuenta que no estamos ante el inicio de un gobierno de cinco años, sino ante un gobierno que termina el 28 de julio, eso sería totalmente absurdo y contraproducente", dijo.

Además, insistió en que habrían "intereses electorales" tras ello: "Imagínate cambiar todo el gabinete ministerial, cambiar a los viceministros, cambiar a los principales funcionarios públicos para empezar de nuevo, de cero, a estas alturas eso solamente le haría daño al Perú. Y alguna gente, por intereses electorales, pretende hacer eso, pero yo no estoy de acuerdo".

Sumo a su cuestionamiento el hecho que se hayan considerado opciones para reemplazar a Jerí. "Renovación Popular, ellos han planteado ya como presidenta de la República a la señora Maricarmen Alva. Otros han planteado como presidenta de la República a la señora Gladys Echaíz, que es candidata de Renovación Popular, y así", manifestó.

"Yo creo que se está jugando con una irresponsabilidad tremenda. A estas alturas decir, ‘bueno, a mí me parece que fulanito debía ser presidente, o menganito debía ser presidente’. ¡Qué cosa! Se ponen a rifar la Presidencia de la República a dos meses de las elecciones y a cuatro de terminar el gobierno. Eso me parece totalmente irresponsable, yo no estoy de acuerdo y espero que eso no se concrete", agregó.