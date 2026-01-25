HOYSuscripcion LR Focus

Política

Fernando Rospigliosi sigue minimizando reunión entre Jerí y empresarios chinos: "El presidente nunca me ha invitado un chifa ni un caramelito"

Usando como excusa la cercanía de las elecciones y priorizar la estabilidad del país, el congresista también ha indicado en diversas oportunidades que impulsar una censura contra el mandatario es "absurdo"

Fernando Rospigliosi sigue minimizando reunión entre Jerí y empresarios chinos. Foto: composición LR/Congreso
El fujimorista Fernando Rospigliosi se consolidó como uno de los máximos defensores de la permanencia de José Jerí en la presidencia. Usando como excusa la cercanía de las elecciones y priorizar la estabilidad del país, ha indicado en diversas oportunidades que impulsar una censura contra el mandatario es "absurdo".

Para fortalecer su postura, el congresista también ha minimizado y bromeado sobre las reuniones no oficiales entre Jerí y empresarios chinos. Tomándoselo a la broma, o simulando ello, por segunda vez Rospigliosi comentó sobre el hecho de forma humorística.

JOSÉ JERÍ PROTEGIDO POR KEIKO Y PERSECUCIONES POLÍTICAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Caso Waykis en la Sombra: Fiscalía pide al TC indicar si fallo a favor de Castañeda favorece a los demás investigados

"Jamás (me reuní con Zhihua Yang). El presidente no ha tenido la delicadeza de invitarme ni un chifa, ni un wantán, ni un caramelito chino", expresó a RPP. Esto en referencia a la respuesta de Presidencia, quienes indicaron que Jerí había acudido a una tienda, que estaba cerrada, a "comprar caramelos chinos".

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

En el mismo sentido, el parlamentario aseguró que nunca ha conocido al referido empresario. "No conozco a ese señor chino que ahora se ha hecho tan famoso y no sé cuál era la relación que tenía con el señor Jerí. Parece que eran amigos desde hace algún tiempo, no lo sé", dijo.

Pese a la originalidad, no es la primera vez que Rospigliosi se toma a la ligera el asunto de la reunión. El último 13 de enero, el congresista minimizó el hecho y expresó: "Le gusta el chifa, pues, déjenlo", en declaración al medio SJL TV.

Fernando Rospigliosi se opone a la vacancia

Seguidamente, en diálogo con RPP, insistió en que es un sinsentido buscar la salida de Jerí. "Yo lo he repetido muchas veces: me parece absurdo a estas alturas, por sospechas (…) vacar a un presidente, en una situación como la que vive el Perú, una situación de inseguridad, aumento de la delincuencia y en vísperas de un proceso electoral, y teniendo en cuenta que no estamos ante el inicio de un gobierno de cinco años, sino ante un gobierno que termina el 28 de julio, eso sería totalmente absurdo y contraproducente", dijo.

Además, insistió en que habrían "intereses electorales" tras ello: "Imagínate cambiar todo el gabinete ministerial, cambiar a los viceministros, cambiar a los principales funcionarios públicos para empezar de nuevo, de cero, a estas alturas eso solamente le haría daño al Perú. Y alguna gente, por intereses electorales, pretende hacer eso, pero yo no estoy de acuerdo".

PUEDES VER: Congresistas que van a la reelección multiplicaron hasta en 127 veces el valor de su patrimonio

Sumo a su cuestionamiento el hecho que se hayan considerado opciones para reemplazar a Jerí. "Renovación Popular, ellos han planteado ya como presidenta de la República a la señora Maricarmen Alva. Otros han planteado como presidenta de la República a la señora Gladys Echaíz, que es candidata de Renovación Popular, y así", manifestó.

"Yo creo que se está jugando con una irresponsabilidad tremenda. A estas alturas decir, ‘bueno, a mí me parece que fulanito debía ser presidente, o menganito debía ser presidente’. ¡Qué cosa! Se ponen a rifar la Presidencia de la República a dos meses de las elecciones y a cuatro de terminar el gobierno. Eso me parece totalmente irresponsable, yo no estoy de acuerdo y espero que eso no se concrete", agregó.

