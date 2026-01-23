La conexión directa con el Megapuerto de Chancay buscará dar un flujo constante de carga sin trasbordos y potenciando el comercio exterior. | Foto: Gemini

El proyecto del ferrocarril que conectará el Megapuerto de Chancay con la sierra central del Perú ya fue adjudicado y se encuentra definido en sus principales características técnicas, plazos e inversión. La obra fue asignada a la empresa Power Construction Corporation of China y forma parte del esquema de infraestructura logística asociado al terminal portuario ubicado en la provincia de Huaral.

La iniciativa se enmarca dentro de los planes de fortalecimiento del transporte de carga a gran escala, con énfasis en el traslado de minerales desde las zonas productivas del centro del país hacia la costa. El ferrocarril fue concebido como una alternativa al transporte por carretera, con el objetivo de reducir tiempos de viaje y optimizar los flujos logísticos hacia el puerto.

Ferrocarril Chancay – Sierra Central: ubicación, extensión y utilidad

El ferrocarril Chancay–sierra central tendrá una longitud aproximada de 120 kilómetros y un trazado que conecta el litoral con zonas altoandinas, atravesando la Cordillera de los Andes. El recorrido incluye áreas de geografía compleja, lo que requiere la ejecución de obras de ingeniería como túneles, viaductos y movimientos de tierra especializados.

La infraestructura está orientada principalmente al transporte de carga minera, con énfasis en minerales como cobre y litio provenientes de operaciones ubicadas en la sierra central. Antes del proyecto, el traslado de estos productos hacia la costa se realizaba mayoritariamente por vía terrestre, con tiempos de viaje que podían superar las 18 horas. Con la puesta en operación del ferrocarril, el recorrido se reducirá a aproximadamente cinco horas.

La inversión estimada para la ejecución de la obra asciende a US$420 millones y el plazo de construcción fue fijado en alrededor de 36 meses. El inicio de operaciones está proyectado para el año 2028. Durante la etapa constructiva, el proyecto generará empleo directo e indirecto en las localidades ubicadas a lo largo del corredor ferroviario.

¿Cómo se integrará el tren con el Megapuerto de Chancay y la infraestructura logística existente?

El diseño del ferrocarril contempla una integración directa con el Megapuerto de Chancay, infraestructura portuaria desarrollada con una inversión superior a los US$3.000 millones. La conexión permitirá que la carga transportada por tren ingrese de forma continua al sistema portuario, sin necesidad de trasbordos intermedios por carretera.

La articulación incluye accesos ferroviarios internos, áreas de descarga y conexión con los patios logísticos del puerto, facilitando el tránsito de mercancías hacia los muelles de embarque. Este esquema busca mejorar la eficiencia operativa del terminal y asegurar un flujo constante de exportaciones.

Además, el proyecto ferroviario fue planteado con una proyección de ampliación futura, lo que permitiría extender la red hacia otros corredores regionales y reforzar la conectividad logística del centro del país con el puerto de Chancay.

