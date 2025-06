La tensión aumentó esta semana en la urbanización Mayorazgo, en el distrito de Ate, luego de que vecinos protestaran por el retiro de varias rejas metálicas instaladas desde hace casi 30 años. Los residentes denunciaron que la Municipalidad ejecutó la medida sin previo aviso, lo que generó malestar y preocupación entre los habitantes de la zona.

Frente a la controversia, el alcalde de Ate, Franco Vidal, aclaró que solo durante la última semana se retiraron cuatro rejas en dicha urbanización. Además, recalcó que estas no contaban con la autorización correspondiente. “Esos dirigentes no son dirigentes de un año, son de varios años y ellos conocen el trámite regular de cómo se obtiene una licencia o autorización para tener rejas”, declaró.

Vecinos de Mayorazgo defienden rejas retiradas por Ate

Vidal explicó que las estructuras retiradas obstruían completamente el paso peatonal y vehicular, y que algunas incluso permanecían cerradas con candados. Aclaró que la municipalidad solo interviene cuando las rejas no cuentan con autorización vigente o restringen el libre tránsito.

En respuesta, los vecinos de la urbanización Mayorazgo afirmaron que las rejas formaban parte de un plan de seguridad vecinal respaldado por el propio municipio. La vicepresidenta de la asociación vecinal sostuvo que fueron instaladas para protegerse de la delincuencia, especialmente durante los eventos en el estadio Monumental, ubicado a pocas cuadras de la zona.

Alcalde de Ate defiende retiro de rejas por afectar libre tránsito

En respuesta a este argumento, el alcalde Vidal indicó: "El partido de la 'U' es una vez a la semana y una vez en provincia, es decir, no todos los días. Al año no hay ni 30 encuentros en el estadio Monumental, razón por la cual no podemos justificar que todo el año la población esté enrejada, afectando el derecho al libre tránsito".

Algunos residentes también cuestionaron la decisión de la municipalidad, alegando que no existió una queja formal por parte de los propios vecinos que motivara la intervención. Consideran que esta acción los deja expuestos a situaciones de inseguridad.

Frente a ello, el alcalde respondió: “No podemos justificar poner una reja en una vía pública. El diálogo lo realizan mediante mis funcionarios, yo como alcalde no voy a estar en todas las rejas que se retiren en el distrito (...) Acá hay un trasfondo que es utilizar la calle como cochera”.

Rejas sin permiso y vigilancia fueron retiradas en Ate

Finalmente, Vidal aclaró que no todas las rejas del distrito han sido intervenidas. Existen casos donde las estructuras sí cuentan con vigilancia permanente y permiten el paso de personas y vehículos.

“Hay muchas rejas en el distrito de Ate que cuentan con vigilante 24/7. Abren y cierran la puerta cada que ingresa un vehículo particular o transporte público, y también el ingreso peatonal está abierto”, comentó, marcando la diferencia entre las estructuras autorizadas y las que fueron retiradas.