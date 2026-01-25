HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Tres muertos deja balacera en cancha de fútbol en San Luis en pleno partido

Sujetos en motocicletas llegaron al lugar y dispararon contra los presentes, entre ellos, dos ciudadanos extranjeros. El local había sido clausurado temporalmente, pero no respetaron la medida.

Un ataque armado en la cancha sintética Los Balcones II, San Luis, dejó tres muertos y dos heridos, en plena emergencia. Dos víctimas eran venezolanas y fallecieron en el lugar.
Un ataque armado en la cancha sintética Los Balcones II, San Luis, dejó tres muertos y dos heridos, en plena emergencia. Dos víctimas eran venezolanas y fallecieron en el lugar.

Un ataque armado ocurrido en una cancha sintética Los Balcones II del distrito de San Luis dejó tres personas fallecidas y dos heridas, en pleno estado de emergencia. El campo deportivo está ubicado en el cruce de las avenidas Nicolás Arriola y San Juan.

Dos de las víctimas, de nacionalidad venezolana, fallecieron en el lugar de los hechos, mientras que un ciudadano peruano llegó sin vida al hospital Dos de Mayo.

¿Qué ocurrió en San Luis?

Según el general PNP Óscar Arriola, el ataque se produjo cuando un grupo de personas se encontraba jugando fútbol, acompañados de sus familiares. De manera repentina, sujetos a bordo de motocicletas, con los rostros cubiertos, ingresaron por una de las entradas de la cancha y abrieron fuego directamente contra dos ciudadanos venezolanos, quienes serían los objetivos del atentado.

“Aquí hay una selección del objetivo. Hay un marcaje, un reglaje. Sería prematuro decirlo, pero sería un ajuste de cuentas presuntamente y se debe investigar”, sostuvo la autoridad policial a los medios de comunicación.

Municipalidad clausura Los Balcones II tras asesinatos

En tanto, la Municipalidad Distrital de San Luis procedió a clausurar definitivamente el local donde funcionaba la cancha sintética, ya que señalaron que no respetaron la clausura temporal que se les impuso hace unas semanas.

La Municipalidad de San Luis clausuró el local de la cancha tras los asesinatos, alegando el incumplimiento de una clausura temporal impuesta previamente. Foto: Royce Rodríguez / La República.

La Municipalidad de San Luis clausuró el local de la cancha tras los asesinatos, alegando el incumplimiento de una clausura temporal impuesta previamente. Foto: Royce Rodríguez / La República.

