HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Universitario se enfrenta a la U de Chile en el Monumental
EN VIVO | Universitario se enfrenta a la U de Chile en el Monumental     EN VIVO | Universitario se enfrenta a la U de Chile en el Monumental     EN VIVO | Universitario se enfrenta a la U de Chile en el Monumental     
Fútbol Peruano

Pablo Guede zanjó el tema de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña con una fuerte declaración: "Hoy tenía que ser una fiesta"

Tras la victoria de Alianza Lima contra Inter Miami, el entrenador argentino aseguró que está dolido por la denuncia contra los jugadores blanquiazules.

Pablo Guede separó a los 3 jugadores tras la denuncia de presunto abuso sexual. Foto: composición LR/Fútbol en América/Twitter
Pablo Guede separó a los 3 jugadores tras la denuncia de presunto abuso sexual. Foto: composición LR/Fútbol en América/Twitter

Alianza Lima derrotó 3-0 a Inter Miami de Lionel Messi por la Tarde Blanquiazul 2026. El elenco íntimo se lució con un doblete de Paolo Guerrero y otro gol de Luis Ramos, y así quedó listo para lo que será el debut en la Liga 1. Sin embargo, no todo fue una fiesta en La Victoria tras la denuncia por abuso sexual que recibieron Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

Al respecto, Pablo Guede se tomó unos minutos en conferencia de prensa para pronunciarse sobre el presunto delito. El entrenador argentino señaló estar muy afectado por todo lo que se vivió durante la semana en Matute.

Pablo Guede habló sobre la denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

Guede aseguró que la presentación de Alianza debió ser un verdadero jolgorio. Sin embargo, no pudo ser así después de lo que aconteció en los últimos días.

"Creo que están dolidos los chicos, a mi me duele y no tengo ganas de seguir revolviendo cosas que me hacen mal porque somos humanos. No tengo ganas. Hoy, el partido tenía que ser una fiesta", declaró en rueda de prensa.

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña se pronunciaron tras denuncia

El primero en pronunciarse vía redes sociales fue Sergio Peña. El volante negó que haya sido parte de los hechos que se le imputa y aseguró que estará a disposición de la justicia para esclarecer los hechos.

"Niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia. Soy plenamente consciente de la gravedad de la denuncia. Por ello, quiero expresar mi total respeto y empatía hacia la persona denunciante. Condeno enérgicamente cualquier forma de abuso o violencia contra la mujer; es un tema de máxima sensibilidad que debe ser tratado con la seriedad y el cuidado que merece", escribió en su cuenta de Instagram.

Días después, Carlos Zambrano y Miguel Trauco rompieron su silencio. Ambos futbolistas rechazaron las acusaciones en su contra.

"Ante los hechos que se han hecho públicos en los últimos días, considero necesario expresar mi rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra la mujer y que deben ser tratadas con responsabilidad y seriedad. La difusión de versiones parciales e inexactas ha generado una fuerte exposición mediática, causando un profundo perjuicio personal y profesional. Niego rotundamente cualquier supuesta imputación delictiva que se intente formular en mi contra y confío en que las actuaciones se desarrollarán con el rigor correspondiente", comentó el popular 'Káiser'.

Notas relacionadas
Lionel Messi fue goleado en Matute: Alianza Lima venció 3-0 a Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026

Lionel Messi fue goleado en Matute: Alianza Lima venció 3-0 a Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026

LEER MÁS
Tráfico de Lima hoy EN VIVO: desvíos vehiculares y rutas alternas por la Noche Crema y la Noche Blanquiazul

Tráfico de Lima hoy EN VIVO: desvíos vehiculares y rutas alternas por la Noche Crema y la Noche Blanquiazul

LEER MÁS
Paolo Guerrero le gana a Lionel Messi: el 'Depredador' marcó doblete para el 2-0 de Alianza Lima ante Inter Miami

Paolo Guerrero le gana a Lionel Messi: el 'Depredador' marcó doblete para el 2-0 de Alianza Lima ante Inter Miami

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario vs U. de Chile EN VIVO HOY por la Noche Crema 2026: dónde ver partido de la U

Universitario vs U. de Chile EN VIVO HOY por la Noche Crema 2026: dónde ver partido de la U

LEER MÁS
Lionel Messi firmó la camiseta a Pol Deportes: joven narrador rompió en llanto al conocer al argentino previo al Alianza Lima vs Inter Miami

Lionel Messi firmó la camiseta a Pol Deportes: joven narrador rompió en llanto al conocer al argentino previo al Alianza Lima vs Inter Miami

LEER MÁS
Con Christian Cueva, Juan Pablo II goleó a Alianza Atlético por su presentación en la Tarde Amarilla

Con Christian Cueva, Juan Pablo II goleó a Alianza Atlético por su presentación en la Tarde Amarilla

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

Cielo para dos 5: lista de participantes del reality de Netflix y sus cuentas de Instagram

¿Vuelve 'Combate'? 'La reina madre' es el nuevo jale de ATV y seguidores del reality se ilusionan: "Que regrese el pionero"

Fútbol Peruano

Miguel Trauco niega denuncia en su contra: "Se ha generado confusión y un daño injusto"

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Abogado explica qué significa la separación deportiva de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña de Alianza Lima: "No suspende el contrato"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo: sin argumentos entidad cuestiona su desempeño en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025