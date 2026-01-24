Alianza Lima derrotó 3-0 a Inter Miami de Lionel Messi por la Tarde Blanquiazul 2026. El elenco íntimo se lució con un doblete de Paolo Guerrero y otro gol de Luis Ramos, y así quedó listo para lo que será el debut en la Liga 1. Sin embargo, no todo fue una fiesta en La Victoria tras la denuncia por abuso sexual que recibieron Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

Al respecto, Pablo Guede se tomó unos minutos en conferencia de prensa para pronunciarse sobre el presunto delito. El entrenador argentino señaló estar muy afectado por todo lo que se vivió durante la semana en Matute.

Pablo Guede habló sobre la denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

Guede aseguró que la presentación de Alianza debió ser un verdadero jolgorio. Sin embargo, no pudo ser así después de lo que aconteció en los últimos días.

"Creo que están dolidos los chicos, a mi me duele y no tengo ganas de seguir revolviendo cosas que me hacen mal porque somos humanos. No tengo ganas. Hoy, el partido tenía que ser una fiesta", declaró en rueda de prensa.

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña se pronunciaron tras denuncia

El primero en pronunciarse vía redes sociales fue Sergio Peña. El volante negó que haya sido parte de los hechos que se le imputa y aseguró que estará a disposición de la justicia para esclarecer los hechos.

"Niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia. Soy plenamente consciente de la gravedad de la denuncia. Por ello, quiero expresar mi total respeto y empatía hacia la persona denunciante. Condeno enérgicamente cualquier forma de abuso o violencia contra la mujer; es un tema de máxima sensibilidad que debe ser tratado con la seriedad y el cuidado que merece", escribió en su cuenta de Instagram.

Días después, Carlos Zambrano y Miguel Trauco rompieron su silencio. Ambos futbolistas rechazaron las acusaciones en su contra.

"Ante los hechos que se han hecho públicos en los últimos días, considero necesario expresar mi rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra la mujer y que deben ser tratadas con responsabilidad y seriedad. La difusión de versiones parciales e inexactas ha generado una fuerte exposición mediática, causando un profundo perjuicio personal y profesional. Niego rotundamente cualquier supuesta imputación delictiva que se intente formular en mi contra y confío en que las actuaciones se desarrollarán con el rigor correspondiente", comentó el popular 'Káiser'.