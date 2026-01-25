Temblor en Ucayali: sismo de magnitud 4,8 remeció Pucallpa, según IGP
El movimiento telúrico no ha generado daños materiales ni víctimas, hasta el momento. Según el reporte oficial del IGP, el sismo se registró la tarde de este domingo 25.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (Censis), reportó un sismo ocurrido el 25 de enero de 2026 a las 15:29 p.m., con una magnitud de 4,8 y una profundidad de 136 kilómetros.
El movimiento telúrico tuvo como epicentro una zona ubicada a 47 kilómetros al suroeste de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, y alcanzó una intensidad de grado III.
Recomendaciones de Indeci ante sismos
- Conserva la calma en todo momento. Evalúa la situación y ayuda a los demás.
- Aléjate de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda caer en la vía de evacuación.
- Si no puedes salir ubícate en la zona de seguridad interna, como a costado de las columnas, muros estructurales o cerca a la caja del ascensor.
- Evacúa con la mochila de emergencia.
¿Qué debe llevar la mochila de emergencia ante un sismo?
- Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
- Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
- Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
- Abrigo: manta polar y calzado.
- Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
- Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
- Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.
