Temblor en Ucayali: sismo de magnitud 4,8 remeció Pucallpa, según IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (Censis), reportó un sismo ocurrido el 25 de enero de 2026 a las 15:29 p.m., con una magnitud de 4,8 y una profundidad de 136 kilómetros.

El movimiento telúrico tuvo como epicentro una zona ubicada a 47 kilómetros al suroeste de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, y alcanzó una intensidad de grado III.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ, SU PASADO CHINO LO CONDENA| ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Recomendaciones de Indeci ante sismos

Conserva la calma en todo momento. Evalúa la situación y ayuda a los demás.

Aléjate de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda caer en la vía de evacuación.

Si no puedes salir ubícate en la zona de seguridad interna, como a costado de las columnas, muros estructurales o cerca a la caja del ascensor.

Evacúa con la mochila de emergencia.

¿Qué debe llevar la mochila de emergencia ante un sismo?

Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.

Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.

Dinero en efectivo: de preferencia monedas.

Abrigo: manta polar y calzado.

Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.

Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.

Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.