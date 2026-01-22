El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso de alerta naranja para informar sobre un incremento significativo de las temperaturas diurnas en Lima Metropolitana y gran parte de la franja costera. Según el organismo técnico, este fenómeno se extenderá desde el viernes 23 de enero hasta el domingo 25.

La entidad señaló en el aviso N.° 020 que la combinación de la escasa nubosidad y el ingreso de vientos cálidos del norte favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV) que podría superar los valores normales para esta época del año.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ DESCARTA RENUNCIA Y ALFONSO LÓPEZ CHAU EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Senamhi indicó el nivel naranja por peligro de temperaturas extremas. Foto: X

Pronóstico del aumento de temperatura en Lima y toda la costa

De acuerdo a Senamhi, el viernes 23 de enero se prevén temperaturas máximas variables de 31 °C y 37 °C en la costa norte, entre 26 °C y 34 °C en la costa centro, y valores entre 26 °C y 31 °C en la costa sur. Mientras que en Lima Metropolitana las temperaturas oscilarán entre 28 °C y 32 °C.

Durante el sábado 24 de enero, las temperaturas se mantendrán entre 31 °C y 37 °C en la costa norte; en el centro tendrá un ligero aumento entre 27 °C y 36 °C y al sur, habrá valores entre 26 °C y 31 °C. En Lima, las temperaturas seguirán entre 28 °C y 33 °C.

Para el domingo 25 de enero se pronostican temperaturas entre 31 °C y 37 °C en la costa norte, entre 27 °C y 36 °C en la costa centro y alrededor de 27 °C y 32 °C en la costa sur. En Lima las temperaturas se mantienen entre 28 °C y 33 °C.

Los departamentos que tendrán mayor afectación son Áncash, Arequipa, Callao, Ica, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes.

Recomendaciones de Senamhi ante el aumento de temperatura y rayos UV

Senamhi instó a la población a utilizar gorros de ala ancha, sombrillas, lentes de sol, prendas de manga larga y protectores solares con FPS superior a 50 para evitar la radiación extrema que afecta la piel y que podría traer riesgo de cáncer de piel.

Priorizar el consumo de agua, incluso si no se tiene sensación de sed.

No permanecer bajo el sol entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m. (horas de mayor incidencia de radiación).

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y mascotas, evitando que realicen actividad física intensa al aire libre durante el día.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.