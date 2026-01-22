HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     
EN VIVO

🚨¡BLINDADO! JOSÉ JERÍ se aferra a FUERZA POPULAR para salvarse | #las10deldía

Sociedad

Senamhi advierte incremento fuerte de la temperatura y radiación UV en Lima y toda la costa hasta el 25 de enero

Senamhi recomienda tomar precauciones ante el aumento de la sensación térmica y sugiere el uso de gorros, sombrillas y protector solar para proteger la piel de posibles daños.

Senamhi informó que las temperaturas tendrán fuerte intensidad.
Senamhi informó que las temperaturas tendrán fuerte intensidad. | Foto: composición LR/ Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso de alerta naranja para informar sobre un incremento significativo de las temperaturas diurnas en Lima Metropolitana y gran parte de la franja costera. Según el organismo técnico, este fenómeno se extenderá desde el viernes 23 de enero hasta el domingo 25.

La entidad señaló en el aviso N.° 020 que la combinación de la escasa nubosidad y el ingreso de vientos cálidos del norte favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV) que podría superar los valores normales para esta época del año.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ DESCARTA RENUNCIA Y ALFONSO LÓPEZ CHAU EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Senamhi indicó el nivel naranja por peligro de temperaturas extremas. Foto: X

Senamhi indicó el nivel naranja por peligro de temperaturas extremas. Foto: X

PUEDES VER: Estas son las regiones con mayor riesgo de cáncer de piel por radiación UV extrema en Perú, según el Senamhi

lr.pe

Pronóstico del aumento de temperatura en Lima y toda la costa

De acuerdo a Senamhi, el viernes 23 de enero se prevén temperaturas máximas variables de 31 °C y 37 °C en la costa norte, entre 26 °C y 34 °C en la costa centro, y valores entre 26 °C y 31 °C en la costa sur. Mientras que en Lima Metropolitana las temperaturas oscilarán entre 28 °C y 32 °C.

Durante el sábado 24 de enero, las temperaturas se mantendrán entre 31 °C y 37 °C en la costa norte; en el centro tendrá un ligero aumento entre 27 °C y 36 °C y al sur, habrá valores entre 26 °C y 31 °C. En Lima, las temperaturas seguirán entre 28 °C y 33 °C.

Para el domingo 25 de enero se pronostican temperaturas entre 31 °C y 37 °C en la costa norte, entre 27 °C y 36 °C en la costa centro y alrededor de 27 °C y 32 °C en la costa sur. En Lima las temperaturas se mantienen entre 28 °C y 33 °C.

Los departamentos que tendrán mayor afectación son Áncash, Arequipa, Callao, Ica, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes.

Recomendaciones de Senamhi ante el aumento de temperatura y rayos UV

Senamhi instó a la población a utilizar gorros de ala ancha, sombrillas, lentes de sol, prendas de manga larga y protectores solares con FPS superior a 50 para evitar la radiación extrema que afecta la piel y que podría traer riesgo de cáncer de piel.

  • Priorizar el consumo de agua, incluso si no se tiene sensación de sed.
  • No permanecer bajo el sol entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m. (horas de mayor incidencia de radiación).
  • Prestar especial atención a niños, adultos mayores y mascotas, evitando que realicen actividad física intensa al aire libre durante el día.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Huaicos EN VIVO en Perú: reporte de lluvias, regiones afectadas, vías bloqueadas y alertas del Senamhi

Huaicos EN VIVO en Perú: reporte de lluvias, regiones afectadas, vías bloqueadas y alertas del Senamhi

LEER MÁS
Crecida del río Ucayali arrasa con 65 viviendas y deja más de 100 damnificados en Loreto

Crecida del río Ucayali arrasa con 65 viviendas y deja más de 100 damnificados en Loreto

LEER MÁS
Estos distritos de Lima Metropolitana alcanzarán hasta 32°C: Senamhi advierte aumento de temperatura en los próximos días

Estos distritos de Lima Metropolitana alcanzarán hasta 32°C: Senamhi advierte aumento de temperatura en los próximos días

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delincuentes inician balacera tras intento de asalto en el Banco de la Nación del centro comercial Minka

Delincuentes inician balacera tras intento de asalto en el Banco de la Nación del centro comercial Minka

LEER MÁS
Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad logra licenciamiento luego de más de 35 años de creación

Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad logra licenciamiento luego de más de 35 años de creación

LEER MÁS
Capturan en Ecuador a presunto asesino de mujer encontrada sin vida dentro de colchón en SMP

Capturan en Ecuador a presunto asesino de mujer encontrada sin vida dentro de colchón en SMP

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El 'Monstruo' regresa al Perú: Erick Moreno Hernández será extraditado entre el 25 y 28 de enero, según Fiscalía

Delincuentes inician balacera tras intento de asalto en el Banco de la Nación del centro comercial Minka

Capturan en Ecuador a presunto asesino de mujer encontrada sin vida dentro de colchón en SMP

Sociedad

El 'Monstruo' regresa al Perú: Erick Moreno Hernández será extraditado entre el 25 y 28 de enero, según Fiscalía

Delincuentes inician balacera tras intento de asalto en el Banco de la Nación del centro comercial Minka

Capturan en Ecuador a presunto asesino de mujer encontrada sin vida dentro de colchón en SMP

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra tras perder un riñón: "Es el gobierno de Jerí, el pacto mafioso que quiere destruirme"

Promueven convocatoria de Sesión Extraordinaria para debatir y votar censura contra José Jerí

Presentan cuarta moción de censura contra José Jerí por reuniones no registradas con empresarios chinos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025