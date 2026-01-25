➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 25 de enero, según Jhan Sandoval
Este 25 de enero, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.
Este domingo 25 de enero, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, domingo 25 de enero?
- Aries: No tienes la paciencia ni el ánimo suficiente para resolver las diferencias que están suscitándose a tu alrededor. Es mejor que esperes otro momento para buscar aclaraciones. Paciencia.
- Tauro: Decidirás abandonar algunas responsabilidades para descansar y despejar tu mente. Necesitas distraerte. En el amor, habla con esa persona y aclara los motivos por los cuales has decidido alejarte.
- Géminis: Llega una muy buena noticia que te permite ver con claridad ese problema que tanta confusión te ha generado. Es posible que asistas a una reunión con amistades. Pasarás un grato momento.
- Cáncer: Invertirás tu tiempo en ordenar tu casa y terminar con pendientes laborales que te habían tenido preocupada. No deseas ver a nadie, por la noche aprovecharás tu tiempo libre para descansar.
- Leo: Aún no te sientes del todo seguro de las decisiones que debes de tomar. No te presiones y espera a asesorarte para que puedas conducirte por lo correcto. En el amor, no te muestres tan desconfiado.
- Virgo: Estarás lleno de energía y ánimo, lo que te impulsará a realizar varias cosas que habías postergado. Por la tarde tendrás el deseo de reencontrarte con amigos. Pasarás un excelente momento.
- Libra: Cambios inesperados y radicales podrían surgir a tu alrededor. Es posible que estas circunstancias te obliguen a modificar los planes que tenías programados en el día. Sé paciente y esfuérzate.
- Escorpio: No te conviene solicitar préstamos ni utilizar tus tarjetas de crédito si no estás seguro de tu capacidad de pago. En el amor, cuidado, estás cerca de caer en un triángulo. Tú puedes evitarlo.
- Sagitario: A pesar de las invitaciones de amigos o familiares, decidirás estar a solas para analizar y aclarar las dudas que te ha generado esa persona que te interesa. Hoy llegarás a importantes conclusiones.
- Capricornio: Tomas distancia de esa persona que últimamente ha demostrado no tener control sobre sus emociones. Con el correr de los días evaluará su proceder y te buscará para disculparse.
- Acuario: Es posible que tu imaginación te haga ver engaños o mentiras de parte de esa persona que ha cambiado y desea hacer las cosas bien por la relación. Reflexiona y no propicies una discusión.
- Piscis: La nostalgia y el deseo de compañía te llevarían a buscar a alguien que te ha fallado muchas veces. Será fácil restablecer el contacto, pero no ha cambiado y volvería a hacerte daño. Recapacita.