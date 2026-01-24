HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

El 'Monstruo' será encarcelado en Challapalca tras su extradición al Perú, según PNP: "Donde la sociedad lo olvide de por vida"

El traslado del 'Monstruo', líder de los Injertos del Cono Norte, está programado entre el 25 y 28 de enero y cuenta con un plan estratégico reservado para su seguridad.

Alias el 'Monstruo' será enviado al penal de máxima seguridad de Challapalca
Alias el 'Monstruo' será enviado al penal de máxima seguridad de Challapalca | Composición LR

El general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Revoredo, informó que Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', será encarcelado en el penal de alta peligrosidad de Challapalca, ubicado en la provincia de Tarata, en la región de Tacna, tras su extradición desde Paraguay. La llegada del líder de los Injertos del Cono Norte está prevista para entre el 25 y el 28 de enero, según informó la Fiscalía.

Las autoridades han declarado que el operativo de traslado del 'Monstruo' cuenta con un plan estratégico reservado y una coordinación transnacional. Por ello, Revoredo aseguró que cuando Moreno llegue al país, será trasladado directamente al penal. "Este irrecuperable no tiene espacio. Se irá directamente a Challapalca, donde la sociedad lo olvidará de por vida", precisó la autoridad.

El 'Monstruo' irá directo a Challapalca

Revoredo explicó que el traslado de alias 'el Monstruo' hacia Challapalca, considerado uno de los centros penitenciarios de mayor seguridad del país, responde a la gravedad de los delitos atribuidos al detenido y a su condición de cabecilla de organizaciones criminales.

"El Perú lo recibe con desprecio, porque este irrecuperable traicionó a la roja y blanca. Traicionó al país al someter a hermanos peruanos con sus instintos criminales y al quitar la vida a muchas personas, entre ellas nuestro mártir Ríos Cauti", sostuvo el general.

Planificación reservada para el traslado

El general señaló que el traslado responde a un plan estratégico y de estricta reserva, liderado por el comando institucional de la Policía Nacional del Perú y coordinado con sus pares de Paraguay. Asimismo, no dio a conocer el número de efectivos ni la logística que se empleará por razones de seguridad.

En cuanto al aspecto legal, Revoredo resaltó que el proceso cuenta con la intervención directa del Ministerio Público, liderado por "el experimentado fiscal Wagner Chávez Cotrina". Por último, se informó que unidades especializadas, como la Dirincri, participan en la fase complementaria del operativo.

