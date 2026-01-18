Parque de las Aguas en Lima 2026: ¿quiénes pueden acceder al ingreso gratuito?

El Circuito Mágico del Agua ofrece ingreso gratuito a niños menores de 5 años, mayor de 65 y personas con discapacidad que presenten sus carnet de CONADIS. | Andina

El Circuito Mágico del Agua ofrece ingreso gratuito a niños menores de 5 años, mayor de 65 y personas con discapacidad que presenten sus carnet de CONADIS. | Andina

El Parque de las Aguas —Circuito Mágico del Agua—, uno de los espacios públicos más visitados de Lima y reconocido por sus 13 fuentes cibernéticas, espectáculos de luz, agua y música, y amplias zonas verdes en el corazón del distrito de Santa Beatriz.

Este parque, inaugurado el 26 de julio del 2007, ha abierto sus puertas con modalidades de ingreso gratuito que abarcan a distintos grupos de visitantes que quieran conocerlo.

¿Quiénes pueden ingresar de forma gratuitamente al Parque de las Aguas?

Aunque el ingreso al Circuito Mágico del Agua suele tener un costo simbólico —generalmente alrededor de S/ 5 para el público en general— hay excepciones claramente establecidas en sus políticas de acceso. Los pequeños de hasta cinco años pueden ingresar sin pagar al presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) en físico y lo mismo con las personas mayores de 65 años.

Quienes cuentan con carné vigente del CONADIS (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad) disfrutan de entrada gratuita o de tarifas reducidas según la normativa vigente. Este beneficio se extiende a su acompañante directo en algunos casos.

¿A qué hora puedo ingresar al Parque de las Aguas?

Según su página web, los horarios de ingreso son de lunes a domingo de 3:00 p.m. a 10:00 p.m. y ofrecen un espectáculo multimedia a las 7:15 p.m., 8:15 p.m. y 9:10 p.m. Los precios de estacionamiento suelen variar de acuerdo al auto que tengas: para motos es S/7; autos S/20 y buses S/40.

Este tipo de acceso no está ligado a espectáculos nocturnos, que habitualmente requieren boleto de pago. En ocasiones puntuales o por campañas municipales, el parque también ha ofrecido acceso gratuito para los primeros visitantes del día o en fechas específicas, como parte de iniciativas culturales o celebraciones cívicas.

