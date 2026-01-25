Versión del jefe de la Región Policial de Arequipa fue cuestionada por motociclistas. Foto: composición LR.

Dos adolescentes fallecieron tras chocar la motocicleta en la que se desplazaban en la ciudad de Arequipa, luego de huir de una intervención policial. No obstante, el motivo del operativo, se habría basado en una normativa no vigente para la urbe mistiana.

El jefe de la Región Policial Arequipa, general PNP Antonio La Madrid, señaló que la diligencia se produjo debido a la prohibición de que dos personas viajen en una motocicleta. Sin embargo, la restricción solo se aplica para zonas declaradas en estado de emergencia por la inseguridad, condición que por ahora no tiene Arequipa.

“Es parte de la labor policial al advertir dos ocupantes en una moto. Hay una norma que establece que no pueden transitar dos ocupantes en una moto, motivo por el cual se le ha hecho el alto correspondiente y ellos aparentemente por no tener licencia u otros es que no se han detenido”, expresó La Madrid la tarde del último sábado, luego de un operativo en el distrito de Cayma, misma jurisdicción donde ocurrió el fatal accidente la tarde el viernes 23 de enero.

Restricción no aplica para Arequipa

Sin embargo, la norma que regula la sanción, el Decreto Supremo N° 002-2026-MTC que entró en vigencia el 21 de enero, especifica que las restricciones se aplican “en los lugares declarados en estado de emergencia por orden interno”.

Incluso, la propia Policía Nacional del Perú precisa esta condición en sus redes sociales. “Durante el estado de emergencia, llevar dos adultos en una motocicleta constituye una infracción muy grave”, señalan publicaciones difundidas en Instagram y Facebook el 22 de enero.

En sus redes sociales, la propia Policía especifica el ámbito de las restricciones. Foto: Instagram PNP.

Gabriel Sosa, presidente del club de motociclistas Patagonia Racers Arequipa, remarcó que la intervención no se habría llevado con fundamento ni sustento normativo. "(La restricción) no aplica a Arequipa, solo en lugares de estado de emergencia, la norma es clara", afirmó. Asimismo, cuestionó las explicaciones del jefe de la PNP. “Desde la cabeza la PNP está mal informada. Ahí se ve también su competencia de los policías, que tan informados están", aseveró.

Caso en investigación

En sus declaraciones, el general PNP Antonio La Madrid, confirmó que los adolescentes no hicieron caso a la advertencia policial, huyeron y chocaron su motocicleta contra una camioneta. “Esto está en un proceso de investigación para efectos de determinar todas las responsabilidades”, informó.

Vale precisar que, por su edad, los adolescentes no se encontraban legalmente habilitados para conducir una motocicleta. Pero fuentes policiales refirieron que durante la intervención no era posible identificar que eran menores, debido al uso de cascos. Aunque, por lo declarado por el mando policial, el motivo de la intervención fue la restricción del número de ocupantes por motocicleta.

Los dos menores fallecidos tenían 16 años y eran estudiantes del colegio Peruano del Milenio del distrito de Cayma. Este año iban a cursar el quinto de secundaria.