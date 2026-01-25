HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sporting Cristal vs U. Católica de Ecuador por la Tarde Celeste
Sporting Cristal vs U. Católica de Ecuador por la Tarde Celeste     Sporting Cristal vs U. Católica de Ecuador por la Tarde Celeste     Sporting Cristal vs U. Católica de Ecuador por la Tarde Celeste     
Temblor de magnitud 4,8 remeció Pucallpa, en Ucayali
Temblor de magnitud 4,8 remeció Pucallpa, en Ucayali     Temblor de magnitud 4,8 remeció Pucallpa, en Ucayali     Temblor de magnitud 4,8 remeció Pucallpa, en Ucayali     
Espectáculos

'América hoy' anuncia fecha de retorno a América Televisión con Janet Barboza y Edson Dávila, 'Giselo': ¿habrá tercer conductor?

El programa matutino 'América hoy' regresa con su séptima temporada este 2 de febrero por América Televisión. La gran incógnita es si alguien más se sumará a la conducción junto a Janet Barboza y Edson Dávila.

'América hoy' regresa en su séptima temporada seguida. Foto: América Multimedia
'América hoy' regresa en su séptima temporada seguida. Foto: América Multimedia

Luego de un receso veraniego, el programa 'América hoy' confirma su esperado regreso a las pantallas de América Televisión, marcando el inicio de su séptima temporada. La conducción estará nuevamente a cargo de Janet Barboza y Edson Dávila, popularmente conocido como 'Giselo', aunque la gran incógnita gira en torno a la posible incorporación de una tercera figura femenina en el set.

El anuncio fue presentado a través de un spot promocional cargado de humor, en el que los conductores parodian castings fallidos e interacciones con personajes como Zumba, Dorita Orbegoso y 'Choca' Mandros, dejando en suspenso la identidad de la nueva integrante del elenco. La producción, a cargo de América Multimedia, promete renovar el formato con más entretenimiento, debates y contenido enfocado en salud, espectáculos y actualidad.

TE RECOMENDAMOS

LECTURA DE COCA: SEÑALES, PRESAGIOS Y MENSAJES DEL MUNDO ANDINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Ethel Pozo se quiebra al anunciar su salida de 'América hoy' tras más de ocho años en la conducción: 'Esta casa me ha dado tanto'

lr.pe

'América hoy' regresa el 2 de febrero a América Televisión

'América hoy' 2026 regresa en vivo este lunes 2 de febrero a las 9:30 a. m., en su ya habitual franja matutina por la señal de América Televisión. Esta nueva etapa no solo marcará el inicio de su séptimo año consecutivo al aire, sino también una apuesta renovada por el contenido dinámico que lo ha convertido en uno de los magazines más sintonizados del país.

Durante el spot de lanzamiento, Janet Barboza y Giselo se ven involucrados en situaciones cómicas: desde intentos fallidos por formar parte de 'Esto es Guerra' hasta una escena en la que 'Choca' Mandros los confronta en la recepción de América Multimedia, bromeando con que han ido por su liquidación. Finalmente, el clip cierra con un guiño a los televidentes: “¿Solo nos vamos a quedar los dos?”, dice Janet, dejando abierta la posibilidad de una nueva compañera.

Ambos conductores mostraron su entusiasmo por esta etapa. Barboza declaró: “Me siento como una niña en una dulcería. Regreso con muchas ganas de opinar y encender el debate. Esta temporada promete bastante”. Por su parte, Edson Dávila comentó: “Estoy muy feliz de seguir conquistando a las mamitas en sus casas. ‘América hoy’ es pura chacota, así que la nueva conductora necesita tener mucha correa”.

PUEDES VER: Salida de Ethel Pozo de ‘América Hoy’ genera reacciones entre fans de América TV: 'Nos vamos a Panamericana'

lr.pe

¿Habrá tercera conductora en el programa?

Una de las mayores expectativas del estreno de 'América hoy' este 2026 gira en torno a la incorporación de una nueva conductora en reemplazo de Ethel Pozo, cuya identidad será revelada en el primer episodio de la temporada. Aunque los detalles aún no han sido confirmados, tanto Janet como Edson han dejado entrever que la elección será clave para mantener el dinamismo y la esencia del programa.

“Espero que sea una persona con carácter, opinión y sin miedo a las críticas”, declaró Janet Barboza al ser consultada por la prensa. Además, aseguró que esta nueva etapa busca conectar aún más con la audiencia, ofreciendo contenido que no solo entretenga, sino que también informe y genere conversación en los hogares peruanos.

La producción, liderada por Papu Tudela, ha mantenido hermetismo sobre el nuevo fichaje, generando aún más expectativa entre los seguidores del magazine. Mientras tanto, los fieles televidentes se preparan para recibir otra temporada cargada de sorpresas, segmentos renovados y ese estilo único que caracteriza a 'América hoy'.

Notas relacionadas
Rebeca Escribens asumiría la conducción de 'América hoy' tras la salida de Ethel Pozo, según exproductora de TV Pati Lorena

Rebeca Escribens asumiría la conducción de 'América hoy' tras la salida de Ethel Pozo, según exproductora de TV Pati Lorena

LEER MÁS
Janet Barboza elogia el presente de Pamela López tras su separación con Christian Cueva: “Facturando, regia y estupenda”

Janet Barboza elogia el presente de Pamela López tras su separación con Christian Cueva: “Facturando, regia y estupenda”

LEER MÁS
Salida de Ethel Pozo de ‘América Hoy’ genera reacciones entre fans de América TV: “Nos vamos a Panamericana"

Salida de Ethel Pozo de ‘América Hoy’ genera reacciones entre fans de América TV: “Nos vamos a Panamericana"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mall ‘KM 40’ de Farfán a más de un año de inaugurado: imágenes muestran escasa presencia de público

Mall ‘KM 40’ de Farfán a más de un año de inaugurado: imágenes muestran escasa presencia de público

LEER MÁS
José María 'Chema' Salcedo se despide del canal 'PBO' en medio de batalla contra el cáncer: "Creo que no los he decepcionado"

José María 'Chema' Salcedo se despide del canal 'PBO' en medio de batalla contra el cáncer: "Creo que no los he decepcionado"

LEER MÁS
Jaime Bayly confiesa que la muerte de un actor fue la pérdida más dolorosa de su vida: "No nos alcanzó el coraje para ser felices juntos"

Jaime Bayly confiesa que la muerte de un actor fue la pérdida más dolorosa de su vida: "No nos alcanzó el coraje para ser felices juntos"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EE. UU. se levanta en contra de la muerte de una persona en Minneapolis a manos de ICE

Sporting Cristal vs U. Católica de Ecuador EN VIVO vía L1 Max por la Tarde Celeste: empatan sin goles

My Chemical Romance en Perú 2026: horarios, accesos, setlist y lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio Nacional

Espectáculos

Líder de Carlos Miguel y Orquesta reveló que uno de sus músicos permanece en observación a casi un mes del atentado: "La bala le dañó cinco órganos"

Samahara Lobatón reaparece con nueva cuenta en TikTok y lanza conmovedor mensaje: "Desde que soy mamá, sé que es mi mayor vocación"

'El Viejo Rodríguez', productor de 'La Voz Perú', reaparece mientras recibe diálisis para vivir: "Con toda la fe del mundo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Caso Waykis en la Sombra: Fiscalía pide al TC indicar si fallo a favor de Castañeda favorece a los demás investigados

Candidatos al Senado de Perú Moderno fuera de carrera electoral: JNE declaró infundada su apelación para inscribirse

El poder del lobby en el Congreso bajo la lupa tras el Chifagate

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025