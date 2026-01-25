Luego de un receso veraniego, el programa 'América hoy' confirma su esperado regreso a las pantallas de América Televisión, marcando el inicio de su séptima temporada. La conducción estará nuevamente a cargo de Janet Barboza y Edson Dávila, popularmente conocido como 'Giselo', aunque la gran incógnita gira en torno a la posible incorporación de una tercera figura femenina en el set.

El anuncio fue presentado a través de un spot promocional cargado de humor, en el que los conductores parodian castings fallidos e interacciones con personajes como Zumba, Dorita Orbegoso y 'Choca' Mandros, dejando en suspenso la identidad de la nueva integrante del elenco. La producción, a cargo de América Multimedia, promete renovar el formato con más entretenimiento, debates y contenido enfocado en salud, espectáculos y actualidad.

TE RECOMENDAMOS LECTURA DE COCA: SEÑALES, PRESAGIOS Y MENSAJES DEL MUNDO ANDINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

'América hoy' regresa el 2 de febrero a América Televisión

'América hoy' 2026 regresa en vivo este lunes 2 de febrero a las 9:30 a. m., en su ya habitual franja matutina por la señal de América Televisión. Esta nueva etapa no solo marcará el inicio de su séptimo año consecutivo al aire, sino también una apuesta renovada por el contenido dinámico que lo ha convertido en uno de los magazines más sintonizados del país.

Durante el spot de lanzamiento, Janet Barboza y Giselo se ven involucrados en situaciones cómicas: desde intentos fallidos por formar parte de 'Esto es Guerra' hasta una escena en la que 'Choca' Mandros los confronta en la recepción de América Multimedia, bromeando con que han ido por su liquidación. Finalmente, el clip cierra con un guiño a los televidentes: “¿Solo nos vamos a quedar los dos?”, dice Janet, dejando abierta la posibilidad de una nueva compañera.

Ambos conductores mostraron su entusiasmo por esta etapa. Barboza declaró: “Me siento como una niña en una dulcería. Regreso con muchas ganas de opinar y encender el debate. Esta temporada promete bastante”. Por su parte, Edson Dávila comentó: “Estoy muy feliz de seguir conquistando a las mamitas en sus casas. ‘América hoy’ es pura chacota, así que la nueva conductora necesita tener mucha correa”.

¿Habrá tercera conductora en el programa?

Una de las mayores expectativas del estreno de 'América hoy' este 2026 gira en torno a la incorporación de una nueva conductora en reemplazo de Ethel Pozo, cuya identidad será revelada en el primer episodio de la temporada. Aunque los detalles aún no han sido confirmados, tanto Janet como Edson han dejado entrever que la elección será clave para mantener el dinamismo y la esencia del programa.

“Espero que sea una persona con carácter, opinión y sin miedo a las críticas”, declaró Janet Barboza al ser consultada por la prensa. Además, aseguró que esta nueva etapa busca conectar aún más con la audiencia, ofreciendo contenido que no solo entretenga, sino que también informe y genere conversación en los hogares peruanos.

La producción, liderada por Papu Tudela, ha mantenido hermetismo sobre el nuevo fichaje, generando aún más expectativa entre los seguidores del magazine. Mientras tanto, los fieles televidentes se preparan para recibir otra temporada cargada de sorpresas, segmentos renovados y ese estilo único que caracteriza a 'América hoy'.