Fútbol Peruano

Universitario vs U. de Chile EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la Noche Crema 2026?

Después de algunos partidos de pretemporada, Universitario se presenta ante su hinchada en la esperada Noche Crema 2026. La U. de Chile será el rival a vencer antes de iniciar con la Liga 1.

Universitario vs U. de Chile se enfrentan desde las 8.45 p. m. Foto: composición LR/Jazmin Ceras
Universitario vs U. de Chile se enfrentan desde las 8.45 p. m. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Universitario vs U. de Chile se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 24 de enero por la Noche Crema 2026. El partido entre cremas y el Romántico Viajero se jugará en el Estadio Monumental, a partir de las 8.45 p. m. (hora peruana). La transmisión del encuentro estará a cargo de TV Perú. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Es preciso indicar que, el último jueves 22 de enero, la 'U' comunicó un cambio en el horario para la Noche Crema. En principio, iba a disputarse desde las 8.00 p. m., tal como se venía promocionando. Sin embargo, de acuerdo a la publicación del cronograma, el partido arrancará a las 8.45 p. m.

Universitario vs U. de Chile: ficha del partido

PartidoUniversitario vs U. de Chile
¿Cuándo?Sábado 24 de enero del 2026
¿A qué hora?8.45 p. m. (hora peruana)
¿En qué canal?TV Perú
¿Dónde?Estadio Monumental

¿A qué hora juega Universitario vs U. de Chile?

En suelo peruano, el compromiso entre Universitario vs U. de Chile por la Noche Crema 2026 iniciará a las 8.45 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 7.45 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 8.45 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 9.45 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10.45 p. m.

¿En qué canal ver Universitario vs U. de Chile?

La presentación oficial de Universitario y el duelo amistoso frente a Universidad de Chile serán emitidos por TV Perú, señal que llevará ambos eventos sin costo alguno a todo el país mediante el canal 7 de la televisión abierta.

Posibles alineaciones Universitario vs U. de Chile

En la previa, el único refuerzo que arrancaría en el equipo de Javier Rabanal es el argentino Caín Fara. El resto de fichajes tendría oportunidad en el complemento del encuentro.

  • Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Hugo Ancajima, Horacio Calcaterra, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.
  • Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Lucas Romero, Charles Aránguiz; Eduardo Vargas, Javier Altamirano y Lucas Assadi; y Octavio Rivero.

Entradas Universitario vs U. de Chile

Hasta el momento, las entradas para el Universitario vs U. de Chile se han agotado en el sector norte, sur y Palco Monumental. A continuación, conoce el precio de los boletos.

  • Sector Oriente: S/ 150.00
  • Sector Occidente central: S/ 250.00
  • Sector Occidente lateral: S/ 180.00
  • Experiencia crema: S/ 2,000.00

Cronograma de la Noche Crema 2026

  • 5.00 p. m.: apertura de puertas
  • 5.30 p. m.: activaciones en tribunas y show de DJ
  • 6.00 p. m.: presentación de disciplinas polideportivas
  • 7.00 p. m.: show de drones y luces
  • 7.20 p. m.: show central de Los Caligaris
  • 7.40 p. m.: presentación del plantel 2026
  • 8.45 p. m.: inicio del partido
  • 9.30 p. m.: show de medio tiempo de Los Caligaris
  • 11.00 p. m.: fin del evento.
Noche Crema 2026: últimas noticias de la presentación de Universitario y el partido amistoso ante U. de Chile

Noche Crema 2026: últimas noticias de la presentación de Universitario y el partido amistoso ante U. de Chile

Universitario pone ultimátum a César Inga por su fichaje a kansas City: "Hay un tema en el que no podemos meternos"

Universitario pone ultimátum a César Inga por su fichaje a kansas City: "Hay un tema en el que no podemos meternos"

Universitario cambió horario para el amistoso ante la U. de Chile en la Noche Crema 2026

Universitario cambió horario para el amistoso ante la U. de Chile en la Noche Crema 2026

