Desaparece exproductora y periodista Thais Sotelo: fue vista por última vez en Ica

El periodista Erick Osores solicitó ayuda en redes sociales tras la desaparición de su productora Thais Atenas Sotelo en Ica. Fue vista por última vez el 24 de enero. | composición LR

El periodista deportivo Erick Osores recurrió a sus redes sociales para solicitar la colaboración del público tras la desaparición de su exproductora Thais Atenas Sotelo Urteaga en la región de Ica.

Según informó Osores, la joven fue vista por última vez el sábado 24 de enero en el Fundo La Catalina Agrokasa, y hasta el momento no se tiene ningún rastro de su paradero, por lo que pidió ayuda de forma urgente para localizarla.

Productora desapareció en Ica

A través de su cuenta de Instagram, el comunicador explicó que la ausencia de información ha generado gran preocupación entre familiares y amigos, e hizo un llamado directo a quienes se encuentran en la zona para aportar cualquier dato que pueda ayudar a encontrarla. Asimismo, dejó a disposición un número de contacto (937598935) para quien tenga información relevante sobre su ubicación.

“Hemos despertado con una noticia preocupante, ha desaparecido en Ica nuestra exproductora Thais Sotelo. Les pedimos a todos, sobre todo a los seguidores que nos siguen desde Ica, que por favor nos ayuden con cualquier dato que pueda contribuir a la búsqueda”, señaló Osores en su mensaje.

¿Quién es Thais Sotelo Urteaga?

Thais Atenas Sotelo Urteaga es una exproductora y periodista vinculada al equipo de trabajo de Erick Osores, quien en los últimos años ha tenido presencia en espacios de contenidos deportivos y de comunicación digital en Perú.

Sotelo se desempeñaba como parte del equipo de producción del programa E y G y acompañaba a Osores en actividades cercanas a su labor mediática.

