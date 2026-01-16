La obra, con una inversión de más de S/220 millones, incluye la ampliación de la vía Juan Pablo II y la construcción de pasos a desnivel. | Foto: Andina/LR

La obra, con una inversión de más de S/220 millones, incluye la ampliación de la vía Juan Pablo II y la construcción de pasos a desnivel. | Foto: Andina/LR

La Municipalidad Metropolitana de Lima inició la construcción del segundo viaducto elevado del proyecto vial Juan Pablo II, ubicado en el cruce de la avenida El Triunfo con la avenida Juan Pablo II, en Villa María del Triunfo. La obra forma parte de una vía rápida que conectará este distrito con San Juan de Miraflores y es ejecutada por la comuna limeña a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet).

El inicio de estos trabajos se da como parte de una intervención que demanda una inversión superior a los S/220 millones y que busca reorganizar el tránsito en Lima Sur mediante la construcción de pasos a desnivel, ampliación de carriles y obras complementarias. El proyecto se desarrolla bajo la modalidad fast track.

Construcción del segundo viaducto de la obra que unirá SJM y VMT: ¿cómo va el millonario proyecto?

El segundo viaducto elevado corresponde a uno de los tres pasos a desnivel previstos en la vía rápida Juan Pablo II. Esta estructura se ejecuta en una intersección de alto flujo vehicular y se suma a los viaductos programados en otros puntos estratégicos del corredor vial, cuyo objetivo es permitir una circulación continua sin cruces semaforizados.

El proyecto total contempla la ampliación de la avenida Juan Pablo II a tres carriles por sentido, utilizando pavimento rígido en una superficie que supera los 117.000 metros cuadrados. Los trabajos actuales incluyen la construcción de estructuras elevadas, rampas de acceso y la pavimentación de vías auxiliares, además de labores vinculadas a drenaje y seguridad vial.

La obra está a cargo del Consorcio Vial Pista Nueva y tiene un plazo de ejecución de 18 meses, con fecha estimada de culminación en agosto de 2026. Según lo programado, también se realizará la instalación de señalización horizontal y vertical, así como la reubicación de semáforos en los tramos intervenidos.

Conexión vial en Lima Sur: recorrido total, distritos beneficiados y características generales

La vía rápida Juan Pablo II se extiende a lo largo de 4,96 kilómetros entre la avenida Central y la avenida 26 de Noviembre, atravesando zonas de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. A lo largo de este recorrido se construirán tres viaductos elevados con longitudes diferenciadas, diseñados para absorber el tránsito proveniente de arterias principales.

Además de la infraestructura vehicular, el proyecto incluye la rehabilitación de más de 23.000 metros cuadrados de veredas, la recuperación de pavimento adoquinado, la intervención de bermas laterales y la implementación de una ciclovía. Estas obras forman parte del componente urbano asociado al nuevo corredor vial en Lima Sur.

