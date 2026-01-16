HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Fernando Rospigliosi amenaza con barrer el Poder Judicial | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Inició la construcción del segundo viaducto elevado que unirá SJM y VMT en 40 minutos: obra costará US$ 220 millones

El proyecto de MML abarca 4,96 kilómetros y contempla tres viaductos, rehabilitación de veredas y la implementación de una ciclovía, con un plazo de ejecución de 18 meses.

La obra, con una inversión de más de S/220 millones, incluye la ampliación de la vía Juan Pablo II y la construcción de pasos a desnivel.
La obra, con una inversión de más de S/220 millones, incluye la ampliación de la vía Juan Pablo II y la construcción de pasos a desnivel. | Foto: Andina/LR

La Municipalidad Metropolitana de Lima inició la construcción del segundo viaducto elevado del proyecto vial Juan Pablo II, ubicado en el cruce de la avenida El Triunfo con la avenida Juan Pablo II, en Villa María del Triunfo. La obra forma parte de una vía rápida que conectará este distrito con San Juan de Miraflores y es ejecutada por la comuna limeña a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet).

El inicio de estos trabajos se da como parte de una intervención que demanda una inversión superior a los S/220 millones y que busca reorganizar el tránsito en Lima Sur mediante la construcción de pasos a desnivel, ampliación de carriles y obras complementarias. El proyecto se desarrolla bajo la modalidad fast track.

TE RECOMENDAMOS

ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: cuánto costará ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

lr.pe

Construcción del segundo viaducto de la obra que unirá SJM y VMT: ¿cómo va el millonario proyecto?

El segundo viaducto elevado corresponde a uno de los tres pasos a desnivel previstos en la vía rápida Juan Pablo II. Esta estructura se ejecuta en una intersección de alto flujo vehicular y se suma a los viaductos programados en otros puntos estratégicos del corredor vial, cuyo objetivo es permitir una circulación continua sin cruces semaforizados.

El proyecto total contempla la ampliación de la avenida Juan Pablo II a tres carriles por sentido, utilizando pavimento rígido en una superficie que supera los 117.000 metros cuadrados. Los trabajos actuales incluyen la construcción de estructuras elevadas, rampas de acceso y la pavimentación de vías auxiliares, además de labores vinculadas a drenaje y seguridad vial.

La obra está a cargo del Consorcio Vial Pista Nueva y tiene un plazo de ejecución de 18 meses, con fecha estimada de culminación en agosto de 2026. Según lo programado, también se realizará la instalación de señalización horizontal y vertical, así como la reubicación de semáforos en los tramos intervenidos.

PUEDES VER: Vacaciones 2026 dejan con menos semanas de clases a menores: estudiantes de colegios públicos son los más afectados

lr.pe

Conexión vial en Lima Sur: recorrido total, distritos beneficiados y características generales

La vía rápida Juan Pablo II se extiende a lo largo de 4,96 kilómetros entre la avenida Central y la avenida 26 de Noviembre, atravesando zonas de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. A lo largo de este recorrido se construirán tres viaductos elevados con longitudes diferenciadas, diseñados para absorber el tránsito proveniente de arterias principales.

Además de la infraestructura vehicular, el proyecto incluye la rehabilitación de más de 23.000 metros cuadrados de veredas, la recuperación de pavimento adoquinado, la intervención de bermas laterales y la implementación de una ciclovía. Estas obras forman parte del componente urbano asociado al nuevo corredor vial en Lima Sur.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Suspenden Serenata a Lima en señal de duelo por muerte de trabajadores de EMAPE durante tragedia de la Panamericana Sur

Suspenden Serenata a Lima en señal de duelo por muerte de trabajadores de EMAPE durante tragedia de la Panamericana Sur

LEER MÁS
Choque múltiple entre cinco vehículos deja dos fallecidos y 8 heridos en la Panamericana Sur

Choque múltiple entre cinco vehículos deja dos fallecidos y 8 heridos en la Panamericana Sur

LEER MÁS
¿Feriado por el 491 Aniversario de Lima? Revisa si el 17 o 18 de enero serán días no laborable

¿Feriado por el 491 Aniversario de Lima? Revisa si el 17 o 18 de enero serán días no laborable

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detienen a mototaxista que trasladó el cuerpo sin vida de mujer dentro de colchón en SMP: le ofrecieron S/30

Detienen a mototaxista que trasladó el cuerpo sin vida de mujer dentro de colchón en SMP: le ofrecieron S/30

LEER MÁS
Histórica sentencia de más 30 años de prisión por esclavitud en el Perú: Fiscalía confirma fallo contra responsables del Caso Nicolini

Histórica sentencia de más 30 años de prisión por esclavitud en el Perú: Fiscalía confirma fallo contra responsables del Caso Nicolini

LEER MÁS
Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

LEER MÁS
Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: cuánto costará ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: cuánto costará ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

LEER MÁS
Hernán Garrido Lecca: “Indecopi no gana plata por decomisar libros piratas, pero sí gana plata por poner multas por libros mal compaginados”

Hernán Garrido Lecca: “Indecopi no gana plata por decomisar libros piratas, pero sí gana plata por poner multas por libros mal compaginados”

LEER MÁS
Lluvias y huaicos en Perú hoy EN VIVO: alerta roja del Senamhi, inundaciones y fuertes precipitaciones en Lima y otras regiones

Lluvias y huaicos en Perú hoy EN VIVO: alerta roja del Senamhi, inundaciones y fuertes precipitaciones en Lima y otras regiones

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump y Machado HOY, EN VIVO: finaliza reunión clave para el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Hallan cuerpo sin vida de una mujer dentro de un colchón en un descampado de San Martín de Porres

Reimond Manco reveló que Joao Grimaldo realizó inversión para llegar al Sparta Praga: "No le alcanzaba"

Sociedad

Hallan cuerpo sin vida de una mujer dentro de un colchón en un descampado de San Martín de Porres

Lluvias y huaicos en Perú hoy EN VIVO: alerta roja del Senamhi, inundaciones y fuertes precipitaciones en Lima y otras regiones

Hallan cuerpo sin vida de una mujer dentro de un colchón en un descampado de San Martín de Porres

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

La amenaza de Rafael López Aliaga: "Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez"

José Jerí tras reunión clandestina con empresario chino: "Yo no soy Pedro Castillo, sé las leyes"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025