Metropolitano llegará hasta Ancón desde febrero con una nueva ruta alimentadora

Luego de diversos pedidos que realizaban los usuarios de Lima norte, finalmente, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que el Metropolitano, que hoy funciona entre Carabayllo y Chorrillos, implementará un nuevo servicio hasta el balneario de Ancón.

Durante una reunión con vecinos de diferentes sectores de ese distrito, el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, anunció que desde el mes de febrero se concretará la llegada del Metropolitano a Ancón mediante un servicio playero que operará con buses alimentadores (de color amarillo).

Inicialmente, este nuevo servicio del Metropolitano funcionará los fines de semana y durante la temporada de verano de este 2026. Se conoció además que los buses tendrán un paradero final en las playas Las Conchitas; aunque aún se evalúa si el paradero inicial estará ubicado en la estación Chimpu Ocllo (Carabayllo) o en Naranjal (Independencia).

Esta es una medida que era solicitada por los pasajeros del Metropolitano que viven en Lima norte porque en los últimos años solo se venía implementando un servicio alimentador hacia las playas de la Costa Verde, a lo largo de los distritos de Miraflores, Barranco y Chorrillos.

“Por ahora se está abriendo un servicio para atender a los veraneantes que quieren llegar a nuestras playas, lo que beneficiará a la actividad económica del distrito. Sin embargo, esperamos que ese servicio del Metropolitano se mantenga en el tiempo durante todo el año y se pueda generar una línea continua hasta Ancón para atender a nuestros vecinos”, afirmó el alcalde del balneario, Samuel Daza.

El presidente ejecutivo de la ATU también señaló que se vienen realizando los esfuerzos para que el servicio sea permanente, como sucede con las otras 23 rutas alimentadoras. Actualmente, hay que precisar, el Metropolitano llega por el norte solo hasta Puente Piedra.

Horarios y tarifas

Por el momento, la ATU no ha dado detalles sobre el horario del nuevo servicio playero hacia Ancón; no obstante, podría ser similar al que ofrece la ruta que llega a la Costa Verde: de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, tanto los sábados como los domingos.

Sobre la tarifa tampoco hay muchos detalles, pero se podría aplicar la que cobran las rutas alimentadoras largas; es decir, S/1.50. Aún se evalúa si se aplicará la tarifa integrada.

Pedido de vecinos

La vecina Carla Mazuelos, señaló que este servicio del Metropolitano debe beneficiar no solo a los veraneantes sino también a los residentes de Ancón y Santa Rosa que deben madrugar todos los días para ir a trabajar. “Urge que ese servicio sea permanente y llegue hasta la estación Naranjal porque no es suficiente el de Puente Piedra para tanta gente. No se ve bien que premien a gente que no es de acá y nos dejen a nosotros con servicios informales como los ‘anconeros’”, criticó.

Otra residente, Flor Palas, también solicitó que el servicio sea permanente para que atienda a los miles de vecinos de Ancón y Santa Rosa. “Deberían poner el servicio temprano, a las 5 de la mañana, para los que vamos a trabajar. Así no perderíamos cuatro horas para llegar a la avenida Salaverry con las líneas actuales, como los ‘anconeros’ o la Sesosa”, respondió.

Más proyectos para Lima norte

En otro momento, el presidente de la ATU presentó los principales proyectos de transporte público que esperan ejecutar en Lima norte, los cuales se encuentran contemplados en el Plan de Movilidad Urbana (PMU).

Así, se explicó que el PMU propone, a largo plazo, la Línea 7 del Metro, que recorrerá 28 kilómetros desde el Callao hasta Ancón, recorriendo por Puente Piedra y Santa Rosa, lo cual beneficiará a 850.000 vecinos de Lima norte. También se considera la futura extensión de la Línea 3, que promoverá la conectividad de Ancón con otras partes de Lima y Callao.

También se evalúa la implementación de dos nuevas rutas troncales del Metropolitano y la ejecución del Tren de Cercanías Lima-Barranca.