EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Economía

Chancay concentra el 62% de las agroexportaciones peruanas enviadas a China

El megapuerto de Chancay ha movilizado exportaciones por US$446 millones en los primeros nueve meses de 2025. 

Los productos agrícolas representan el 57% del valor exportado a través del puerto, liderados por arándanos, paltas, uvas y mandarinas.
El Terminal Portuario Multipropósito de Chancay (TPM), inaugurado hace un año, sigue consolidándose como un eje estratégico para el comercio exterior peruano. Entre enero y setiembre de 2025, el 62% de las agroexportaciones dirigidas a China salió por esta infraestructura.

Desde el inicio de sus operaciones, en noviembre de 2024, el puerto ha movilizado exportaciones por US$ 477 millones, de los cuales US$ 446 millones corresponden solo a los primeros nueve meses de 2025. China se mantiene como el destino predominante, concentrando el 78% de los envíos, seguido por México y Ecuador.

El dinamismo del terminal también se muestra en su aporte a la descentralización logística: el 69% de los productos exportados provino de regiones del interior del país, principalmente La Libertad (44%), Lambayeque (8%) e Ica (7%).

Impacto en las agroexportaciones

Entre enero y setiembre de este año, el Perú exportó bienes agropecuarios a China por US$ 338 millones, de los cuales US$ 210 millones fueron embarcados desde el TPM.

Los productos agrícolas representan el 57% del valor exportado a través del puerto, liderados por arándanos, paltas, uvas y mandarinas. Para los productores, Chancay se ha convertido en una alternativa más rápida y competitiva para acceder al mercado asiático.

A ello se suman los envíos del sector pesquero (17%), minerales (16%) y químicos (9%), que también comienzan a ganar espacio en esta ruta.

Con estas cifras, se proyecta que el movimiento del puerto alcance los 350.000 TEU en 2025 y supere los 700.000 TEU en 2026, consolidándose como el segundo terminal de mayor actividad del país, solo por detrás del Callao.

Tren bioceánico Chancay-Shanghái: desde Cosco Shipping lo ven viable, pero los costos y logística generan alerta

Del Callao a Busan y Ningbo con Alpaca: la nueva ruta marítima de Perú a Asia en 23 días

Megapuerto de Chancay a Shangai: del sueño de 2007 al hub latinoamericano ultraautomatizado que transformará el comercio entre Asia y Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

EsSalud permite que afiliados aseguren a sus parejas en 2025: el beneficio varía si están casados o conviven

Los bancos y entidades que pagan las tasas más altas para depósito a plazo fijo en noviembre de 2025, vía SBS

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Indecopi sanciona con S/42.425 a restaurante en San Isidro por engañar a cliente con falsa oferta de alitas

Precio del dólar en Perú HOY, martes 25 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

