El Terminal Portuario Multipropósito de Chancay (TPM), inaugurado hace un año, sigue consolidándose como un eje estratégico para el comercio exterior peruano. Entre enero y setiembre de 2025, el 62% de las agroexportaciones dirigidas a China salió por esta infraestructura.

Desde el inicio de sus operaciones, en noviembre de 2024, el puerto ha movilizado exportaciones por US$ 477 millones, de los cuales US$ 446 millones corresponden solo a los primeros nueve meses de 2025. China se mantiene como el destino predominante, concentrando el 78% de los envíos, seguido por México y Ecuador.

El dinamismo del terminal también se muestra en su aporte a la descentralización logística: el 69% de los productos exportados provino de regiones del interior del país, principalmente La Libertad (44%), Lambayeque (8%) e Ica (7%).

Impacto en las agroexportaciones

Entre enero y setiembre de este año, el Perú exportó bienes agropecuarios a China por US$ 338 millones, de los cuales US$ 210 millones fueron embarcados desde el TPM.

Los productos agrícolas representan el 57% del valor exportado a través del puerto, liderados por arándanos, paltas, uvas y mandarinas. Para los productores, Chancay se ha convertido en una alternativa más rápida y competitiva para acceder al mercado asiático.

A ello se suman los envíos del sector pesquero (17%), minerales (16%) y químicos (9%), que también comienzan a ganar espacio en esta ruta.

Con estas cifras, se proyecta que el movimiento del puerto alcance los 350.000 TEU en 2025 y supere los 700.000 TEU en 2026, consolidándose como el segundo terminal de mayor actividad del país, solo por detrás del Callao.