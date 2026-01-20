HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Jefe del INPE renuncia tras cuestionamientos
Jefe del INPE renuncia tras cuestionamientos     Jefe del INPE renuncia tras cuestionamientos     Jefe del INPE renuncia tras cuestionamientos     
EN VIVO

Fiorella Molinelli quiere ser la segunda presidenta de Perú | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Sociedad

Tránsito cambia en la av. Javier Prado: desde este viernes 23 habrá desvíos por obras de vía rápida en La Molina

Durante la etapa inicial de las obras se implementarán desvíos señalizados para vehículos privados, transporte público y de carga. Las autoridades recomiendan a los conductores informarse sobre las rutas alternas y manejar con precaución para evitar contratiempos en la zona.

Avenida Javier Prado sufrirá desvíos desde este 23 de enero
Avenida Javier Prado sufrirá desvíos desde este 23 de enero | Antonio Melgarejo | La República

La Municipalidad de Lima ha anunciado la implementación de un plan de desvío vehicular a partir del viernes 23 de enero en la avenida Javier Prado, en el tramo comprendido entre las avenidas Los Frutales y Circunvalación del Golf, distrito de La Molina. La medida responde al inicio de trabajos para la construcción de un paso a desnivel vehicular en esta zona.

La Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Invermet) informó que el inicio formal de las obras está previsto para el lunes 26 de enero de 2026. Durante la fase inicial o marcha blanca, se habilitarán desvíos señalizados para vehículos privados, transporte público y transporte pesado, con el fin de mantener la circulación y seguridad vial.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ Y EL CUENTO CHINO QUE EL PREMIER NI SE CREE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Vía Expresa Norte en marcha: obra llega a 48% de avance y tendrá 15 nuevas estaciones del Metropolitano, según la MML

lr.pe

Desvíos vehiculares: rutas y circulación

El plan contempla rutas alternas para distintos tipos de transporte y sentidos de circulación. En el sentido oeste–este, los vehículos privados deberán usar vías como la avenida Las Palmeras, avenida Separadora Industrial y avenida La Molina. El trtransporte público y pesado tendrá rutas diferentes, indicadas con señalización específica.

Para el sentido este–oeste, los desvíos incluyen avenidas como Nicolás Ayllón, Las Palmeras y La Molina, también con rutas diferenciadas según el tipo de vehículo. La Municipalidad recomienda a conductores y peatones prestar atención a las señales y planificar sus recorridos para evitar contratiempos.

Desvíos sentidos este a o este

Desvíos sentidos este a o este

Desvíos en sentido oeste a este

Desvíos en sentido oeste a este

PUEDE VER: Cierran tramo de la av. Nicolás Ayllón en Ate: conoce las rutas de desvíos para autos particulares y transporte público por 8 meses

lr.pe

Detalles del proyecto vial

El proyecto en ejecución consiste en la construcción de un paso a desnivel en la intersección de la avenida Javier Prado con la avenida Circunvalación del Golf Los Incas y la avenida Los Frutales, en una zona que presenta alta congestión vehicular. Se planea construir un viaducto elevado de 983 metros de longitud. Además, se habilitarán dos carriles por sentido a nivel para complementar el flujo vehicular. El proyecto también incluye la construcción de veredas y sardineles en la intersección.

Las autoridades exhortaron a conductores y vecinos a tomar precauciones y a utilizar las rutas alternas establecidas. La Municipalidad de Lima indicó que mantendrá el monitoreo de la circulación para ajustar las medidas que sean necesarias durante la ejecución de la obra.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Cierran tramo de la av. Nicolás Ayllón en Ate: conoce las rutas de desvíos para autos particulares y transporte público por 8 meses

Cierran tramo de la av. Nicolás Ayllón en Ate: conoce las rutas de desvíos para autos particulares y transporte público por 8 meses

LEER MÁS
Restauran concurrida vía en La Molina olvidada por 20 años: conecta con Ate y estaría lista en marzo de 2026

Restauran concurrida vía en La Molina olvidada por 20 años: conecta con Ate y estaría lista en marzo de 2026

LEER MÁS
Línea 2 del Metro de Lima y Callao: conoce el plan de desvío por obras del ramal en av. Faucett

Línea 2 del Metro de Lima y Callao: conoce el plan de desvío por obras del ramal en av. Faucett

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ni la UNI ni UNMSM: esta es la mejor universidad pública del Perú, según World University Rankings 2026

Ni la UNI ni UNMSM: esta es la mejor universidad pública del Perú, según World University Rankings 2026

LEER MÁS
Sunedu elimina modalidades en diplomas universitarios: ¿qué significa para las universidades peruanas?

Sunedu elimina modalidades en diplomas universitarios: ¿qué significa para las universidades peruanas?

LEER MÁS
Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez en un mes al hospital de Vitarte: será intervenido quirúrgicamente

Las relaciones entre primates del mismo sexo fortalecen sus vínculos sociales y favorecen su supervivencia, según estudio

¿Por qué el Banco de Venezuela es tendencia? Todo sobre la nueva tarjeta virtual en divisas para compras en el exterior

Sociedad

Cusco sin agua durante 14 horas: corte para este miércoles 21 afectará al 65 % de la ciudad, según Sedacusco

Huaicos EN VIVO en Perú: reporte de lluvias, regiones afectadas, vías bloqueadas y alertas del Senamhi

Más de 100 kg de pescado malogrado iban a ser vendidos por ambulantes del mercado Modelo en Chiclayo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez en un mes al hospital de Vitarte: será intervenido quirúrgicamente

Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

Ciro Castillo reaparece desde un baño en clandestinidad: "Me parece indigno que digan que soy un delincuente"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025