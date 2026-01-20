Avenida Javier Prado sufrirá desvíos desde este 23 de enero | Antonio Melgarejo | La República

La Municipalidad de Lima ha anunciado la implementación de un plan de desvío vehicular a partir del viernes 23 de enero en la avenida Javier Prado, en el tramo comprendido entre las avenidas Los Frutales y Circunvalación del Golf, distrito de La Molina. La medida responde al inicio de trabajos para la construcción de un paso a desnivel vehicular en esta zona.

La Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Invermet) informó que el inicio formal de las obras está previsto para el lunes 26 de enero de 2026. Durante la fase inicial o marcha blanca, se habilitarán desvíos señalizados para vehículos privados, transporte público y transporte pesado, con el fin de mantener la circulación y seguridad vial.

Desvíos vehiculares: rutas y circulación

El plan contempla rutas alternas para distintos tipos de transporte y sentidos de circulación. En el sentido oeste–este, los vehículos privados deberán usar vías como la avenida Las Palmeras, avenida Separadora Industrial y avenida La Molina. El trtransporte público y pesado tendrá rutas diferentes, indicadas con señalización específica.

Para el sentido este–oeste, los desvíos incluyen avenidas como Nicolás Ayllón, Las Palmeras y La Molina, también con rutas diferenciadas según el tipo de vehículo. La Municipalidad recomienda a conductores y peatones prestar atención a las señales y planificar sus recorridos para evitar contratiempos.

Desvíos sentidos este a o este

Desvíos en sentido oeste a este

Detalles del proyecto vial

El proyecto en ejecución consiste en la construcción de un paso a desnivel en la intersección de la avenida Javier Prado con la avenida Circunvalación del Golf Los Incas y la avenida Los Frutales, en una zona que presenta alta congestión vehicular. Se planea construir un viaducto elevado de 983 metros de longitud. Además, se habilitarán dos carriles por sentido a nivel para complementar el flujo vehicular. El proyecto también incluye la construcción de veredas y sardineles en la intersección.

Las autoridades exhortaron a conductores y vecinos a tomar precauciones y a utilizar las rutas alternas establecidas. La Municipalidad de Lima indicó que mantendrá el monitoreo de la circulación para ajustar las medidas que sean necesarias durante la ejecución de la obra.

