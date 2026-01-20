Vía Expresa Norte en marcha: obra llega a 48% de avance y tendrá 15 nuevas estaciones del Metropolitano, según la MML

La construcción de la Vía Expresa Norte, proyecto que permitirá la ampliación del sistema de transporte Metropolitano, registra un avance físico del 48 %, según información proporcionada por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape). La obra se ejecuta principalmente en la avenida Universitaria, en el tramo comprendido entre las avenidas José Granda y Germán Aguirre, en el distrito de San Martín de Porres.

El proyecto contempla la habilitación de un corredor segregado destinado al Metropolitano, así como la adecuación de la infraestructura vial existente. De acuerdo con lo informado, la intervención total se extiende por aproximadamente 8,7 kilómetros, desde la avenida Metropolitana, en el distrito de Comas, hasta la avenida José Granda, lo que permitirá la conexión de varios distritos del norte de la capital con el sistema de transporte masivo.

TE RECOMENDAMOS LAS "VERSIONES CHINAS" DE JERÍ Y AUDIENCIA CONTRA DELIA ESPINOZA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Entre los trabajos ya ejecutados se encuentra la conformación de la berma central de la avenida Universitaria en distintos tramos, además de labores relacionadas con movimiento de tierras, pavimentación y adecuación de calzadas auxiliares. Estas acciones forman parte de la primera etapa del proyecto y se desarrollan de manera simultánea en diversos puntos del trazado.

PUEDES VER: Cierran temporalmente acceso a la Vía Expresa Línea Amarilla hacia el Callao por volcadura de camión

Infraestructura vial y cambios en la circulación

El plan de obras incluye la construcción de cuatro pasos a desnivel en las intersecciones de la avenida Universitaria con las avenidas José Granda, Tomás Valle, Naranjal y Carlos Izaguirre. Estas estructuras permitirán el tránsito continuo del Metropolitano y del transporte vehicular privado, reduciendo interferencias en cruces de alto flujo.

Asimismo, el proyecto considera la implementación de veredas y ciclovías a lo largo del corredor, con el objetivo de ordenar la circulación peatonal y de vehículos menores. Durante el desarrollo de las obras, se han establecido cierres temporales de tránsito en determinados tramos de la avenida Universitaria, lo que ha motivado desvíos para el transporte público y privado.

Según Emape, cerca de 30 rutas de transporte público han modificado de forma provisional sus recorridos mientras se ejecutan los trabajos. Estas medidas buscan garantizar la continuidad de las obras y la seguridad de peatones y conductores.

La Vía Expresa Norte permitirá la implementación de hasta 15 nuevas estaciones del Metropolitano en distritos como San Martín de Porres, Independencia, Los Olivos, Comas y Carabayllo. Esta ampliación forma parte del plan de extensión del sistema hacia zonas con alta demanda de transporte público.

Vecinos reportan problemas con la Vía Expresa Norte

Durante un recorrido por el sector en obras de la Vía Expresa Norte el pasado 2025, se recogieron opiniones de vecinos y personas que transitan diariamente por la zona, quienes manifestaron no contar con información suficiente sobre el desarrollo del proyecto. Si bien algunos reconocen que la implementación de un carril exclusivo para el Metropolitano podría disminuir los tiempos de desplazamiento en el futuro, en la actualidad señalan dificultades asociadas a desvíos vehiculares, congestión y cruces peatonales con mayor complejidad.

Vecinos del entorno indicaron que el funcionamiento irregular de los semáforos afecta el desplazamiento de peatones. Esta situación se presenta con mayor frecuencia entre las avenidas Tomás Valle y Angélica Gamarra, donde las vías auxiliares permanecerán cerradas por más de dos meses.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.