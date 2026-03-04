HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Banda peruana 'Un día en la vida' rendirá un emotivo homenaje a The Beatles en el Parque de la Exposición

Este homenaje, considerado el más importante a The Beatles en Latinoamérica, busca atraer a un público joven mediante una fusión de música y puesta en escena impactante.

El viernes 11 de abril, el anfiteatro del Parque de la Exposición será escenario de 'Un día en la vida: The Beatles'. Foto: difusión.
El viernes 11 de abril, el anfiteatro del Parque de la Exposición será escenario de 'Un día en la vida: The Beatles'. Foto: difusión. | Foto: difusión.

El anfiteatro del Parque de la Exposición será el escenario de ‘Un día en la vida: The Beatles’, un espectáculo que vuelve con una edición especial inspirada en el universo creativo de Yellow Submarine, el álbum y la película animada que expandieron el universo creativo de la banda. Este concierto se llevará a cabo el viernes 11 de abril.

Con este renovado espectáculo, ‘Un día en la vida’, considerado el homenaje más importante a The Beatles en Latinoamérica, busca conectar con un público más joven, con una propuesta que mezcla el poder de las canciones con una puesta en escena de alto impacto. Las entradas están a la venta en Teleticket.

Javier Parisi, doble de John Lennon, asegura que la imitación es un arte: 'Te tienes que poner en la piel de otro'

¿De qué trata el nuevo show de ‘Un día en la vida’?

La experiencia no se limita a tocar clásicos: busca sumergir al público en un concepto. Yellow Submarine no es solo un disco; es una puerta a la etapa más psicodélica y visual de la banda. Una época en la que el grupo, haciendo uso de una libertad creativa ganada a pulso, no solo componía, sino que construía mundos: colores, personajes, mensajes y melodías que siguen sonando actuales.

“Decidimos hacer el Submarino Amarillo como concepto debido a que hay una historia que es muy actual: la lucha entre el bien y el mal. A través del concierto queremos que las canciones de los Beatles transmitan esa idea y que el público se vaya con el espíritu del bien al final del show”, comenta Edmundo Delgado, fundador del espectáculo y uno de sus pilares musicales.

“Después de 36 años, este concierto sigue vigente porque la música de los Beatles quedará en la historia. Nosotros la interpretamos respetando todos los arreglos y el sonido original, para que el público sienta que asiste a un show en vivo de los Beatles”, añade Delgado.

Además del foco en Yellow Submarine, el repertorio incluye himnos que no pueden faltar como ‘Let it Be’, ‘Get Back’, ‘Hey Jude’, entre otros clásicos que han atravesado décadas, generaciones y playlists. En esa línea, el concierto promete una producción visual potente: rayos láser, pirotecnia, juego de pantallas, escenografía física y una atmósfera diseñada para que el espectáculo se sienta desde el ingreso al anfiteatro. 

¿Qué fue de Los Beatles peruanos, los imitadores del cuarteto de Liverpool que casi alcanzan la gloria en 'Yo soy'?

¿Quiénes conforman ‘Un día en la vida’?

La banda está integrada por seis artistas de comprobada trayectoria en escenarios peruanos:

  • Edmundo Delgado (bajo y voz)
  • Octavio ‘Tavo’ Castillo (teclados, steel guitar y flauta)
  • Carlos Guerrero (guitarra y voz)
  • Alejandro Iturrizaga (segunda guitarra)
  • Jeremy Castillo (batería)
  • Renzo Dalí (multiinstrumentista)
  • Carlo André Oliden (primera guitarra y coros).
